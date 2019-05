Bilanț ISU în perioada sărbătorilor Pascale și 1 Mai. Peste 90 de intervenții

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au făcut un bilanț al intervențiilor și situațiilor pentru care au fost solicitați în perioada săbătorilor Pacale și 1 mai.

În perioada 26 aprilie – 1 mai pompierii au participat la 89 de intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, trei accidente rutiere, patru incendii, cinci misiuni pentru asigurarea de măsuri de protecţie specifice.

Trei accidente rutiere, 7 victime

Primul accident rutier s-a produs în data de 27 aprilie pe raza localităţii Teleşti. În urma impactului a două autovehicule, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din fericire, cele trei persoane erau în stare de conştienţă, cu toate că impactul a fost foarte puternic, nimeni nu a rămas încarcerat.

Cel de-al doilea accident rutier grav s-a produs în data de 30 aprilie pe raza localităţii Runcu. Două autovehicule implicate, iar în urma impactului unul dintre autovehicule s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar celălalt a ricoşat într-un stâlp care s-a rupt şi s-a prăbuşit peste autovehicul. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital. Din fericire, se vor face bine, dar rămân în urmă sperietura şi pagubele materiale inseminate.

Tot pe 30 aprilie s-a produs și cel de-al treilea accident rutier. De această dată pe raza orașului Turceni. Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit parapetul metalic și a rămas suspendat pe o conductă de termoficare. Și în acest caz două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind ulterior transportate la spital.

”Dacă pentru mulţi dintre noi perioada pe care am ales s-o analizăm a însemnat sărbătoare, a însemnat câteva zile libere pe care le-am petrecut alături de cei dragi, au fost persoane pe care necazul nu le-a ocolit şi care au fost lovite de ghinion.

Am făcut un bilanț și am scos în evidență numeroasele misiuni pe care le-am îndeplinit în această perioadă. Chiar dacă am vorbit despre oameni care au avut nevoie de ajutor și pentru care sărbătorile de Paște nu au fost o sărbătoare așa cum ar fi trebuit, chiar dacă am vorbit despre pagube materiale, trebuie să privim partea bună: aceea că nimeni nu și-a pierdut viața. Când vorbim despre viețile oamenilor, pagubele materiale nu au nicio valoare. Trebuie însă să tragem niște concluzii și să devenim mai conștienți, să devenim mai responsabili și mai precauți!” au transmis reprezentanții I.S.U. Gorj.