Familia din Rovinari care a murit intoxicată cu monoxid de carbon, înmormântată astăzi

Familia din orașul Rovinari are a murit marți în propria garsonieră în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon va fi înmormântată astăzi. Cele trei persoane, un bărbat in varstă de 38 de ani , sotia sa de 32 de ani si fiica lor de doar 12 anișori au murit din cauza unei defecțiuni la un boiler pe gaz. Autoritățile orașului au venit in ajutorul rudelor care se ocupă de înmormântare. „Îi cunoșteam și este o mare durere și pentru mine. Ne vom ocupa de tot ce e nevoie la înmormântare֧“, a spus primarul orașului Rovinari, Dorin Filip.

Nivel mare de monoxid de carbon

Dispariția subită a celor trei suflete a fost un șoc pentru toată suflarea orașului Rovinari. Vecinii au fost îngroziți de tragicul eveniment. „Erau niște oameni foarte liniștiți. Nu cred că s-au certat cu cineva. Erau foarte muncitori. Lucrau în străinătate și au venit la o nuntă“, a spus unul dintre vecini. Din primele cercetări ale pompierilor, a rezultat faptul ca in locuintă exista un nivel mare de monoxid de carbon de la un boiler pe gaz.