Intervenție chirurgicală de la Spitalul Județean de Urgență cercetată de procurori

O intervenție chirurgicală efectuată la Secția Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este cercetată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Procurorii fac cercetări „in rem“, pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă, după ce un medic chirurg din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă a sesizat într-o postare pe Facebook că a opera un suspect de infectare cu COVID-19 fără echipament de protecţie corespunzător.

„Existau fotografii cu combinezonul purtat de medic pe durata intervenţiei chirurgicale, aspecte care atestă că echipamentele puse la dispoziţia cadrelor medicale de către unitatea spitalicească nu oferă protecţie împotriva agenţilor biologici. (…) În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale «în rem» cu privire la infracţiunea menţionată mai sus, cu precizarea că este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului , activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţie de nevinovăţie“, se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

„Am operat echipaţi în costume achiziţionate de la Dedeman“

Medicul Valentin Neagu a sesizat faptul că a fost nevoit să opereze un pacient suspect de infectare cu coronavirus într-un echipament cumpărat din comerţ, care nu este corespunzător şi că sala de operaţie ar fi putut fi infectată. Acesta a fost nemulțumit și de faptul că o sală de operație care a fost amenajată la parterul spitalului, cu circuit separat, destinată bolnavilor cu suspiciune de coronavirus nu a putut fi folosită: „A sosit primul pacient suspect de contaminare cu virus, aflat in izolare la domiciliu, cu fiica venită din străinatate, prezentand o urgenţă chirurgicală. Am reluat telefoanele, rugăminţile, argumentele, să se renunţe la acest traseu criminal, al pacientului prin spital. Am aşteptat încă şapte ore, după o gardă de 24 de ore, un răspuns. Tăcere.

Toată lumea din biroul personal s-a acoperit de hârtii şi ne-a abandonat.

Aşadar, am operat pacientul unde au stabilit dânşii, echipaţi în costume achiziţionate de la Dedeman, cu saci de nailon ca protecţie pentru încălţăminte, fără camera de decontaminare, fără a putea face duş, după intervenţie.

Multumirile pacientului au fost o palidă consolare“.