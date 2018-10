Medicii din Rovinari acuzaţi de nepăsare. O femeie şi-a pierdut viaţa pe patul de spital

O familie din Şomăneşti acuză medicii de la spitalul din Rovinari de nepăsare după ce o femeie de 57 de ani şi-a pierdut viaţa duminică seara. Conform acestora, femeia a fost transportată la spital cu ambulanţa, după ce i s-ar fi făcut rău. La scurt timp, inima acesteia ar fi încetat să mai bată. Imediat după aflarea veştii, rudele au început să ceară explicaţii iar în unitatea spitalicească a izbucnit un scandal monstru, care a fost aplanat ulterior cu ajutorul organelor de poliţie.

Nu este pentru prima dată când medicilor din Spitalul Orăşenesc Rovinari li se aduc asemenea acuzaţii. Ieri, familia Cornoiu a sesizat reprezentanţii mass-media după ce au suferit o pierdere din cauza neglijenţei, susţin aceştia. Ileana Cornoiu, în vârstă de 57 de ani a murit pe patul de spital, din cauze încă necunoscute. Reprezentanții IPJ Gorj au precizat că efectuează cercetări, în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

,,Avea dureri în piept atunci când am sunat la 112 şi nu putea să respire. A venit ambulanţa şi am dus-o la spital. Când am ajuns şi noi la spital ne-au zis că pe maşină i s-a înrăutăţit starea, că a intrat în stop cardio-respirator. În loc să îşi dea interesul au stat la telefoane, au dat o grămadă de telefoane să vadă unde pot să o trimită. Până au făcut hârtiile, până una alta ei i-a fost din ce în ce mai rău. Când am plecat de acasă avea glicemia 320. Au fost doi doctori, un domn doctor şi o domnişoară la care a mai murit un om în urmă cu câteva luni”, a declarat Cosmin Cornoiu, ginerele său. Aceştia aşteaptă cu nerăbdare rezultatul necropsiei.

Reprezentanţii unităţii spitaliceşti susțin că medicii și-au făcut datoria: “Doctorii și-au făcut datoria, cu presiunea care a fost pusă pe ei, că au fost patru cazuri în același timp și cu toată presiunea, că au fost înjurați și făcuți în toate felurile, ei și-au făcut treaba. Noi aici ne dăm sufletul pentru pacienți”, a declarat Adrian Murea, managerul spitalului Sfântul Ştefan din Rovinari.