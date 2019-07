A început construcția casei lui Abeel, copilul de 10 ani din Jupânești care a rămas sub cerul liber după ce căsuța în care trăia cu bunica lui a luat foc. Pe un teren donat de un consilier local, conducerea Primăriei Jupânești a început ridicarea temeliei. „Trebuie sa mulțumim autorităților de la Jupânești pentru toată implicarea! Scopul, «O casă pentru Abeel», a demarat bine și prompt! Mulțumim, în numele copilului, domnului primar Gușiță! A dat dovadă de implicare și seriozitate. De astfel de oameni este nevoie în aceste momente! Sperăm ca locuința să fie ridicată cât mai repede. Am fost contactată de mai mulți oameni de afaceri care doresc să doneze. Cineva vrea să ofere ferestrele pentru viitoarea locuință. Este nevoie de implicarea mai multor factori“, a spus Cristina Lia, care s-a implicat în ajutorarea familiei din Jupânești.

Campanie de strângere de fonduri

O campanie de strângere de fonduri a demarat pe Internet. Până acum s-a strâns o sumă de peste 17.000 de lei. Banii vor fi folosiți pentru construcția noii locuințe.

Trăiesc dintr-o pensie de câteva sute de lei

Copilul de 10 ani este crescut de bunica sa. Mama l-a părăsit de la vârsta de un an. A fost crescut, apoi, de tatăl său, care în urmă cu doi ani a fost ucis. Băiatul este crescut de bunica sa. Cei doi trăiau într-o căsuță fără energie electrică, care a fost distrusă în urma unui incendiu. În ciuda greutăților, Abeel este premiant la școală. Toți profesorii au cuvinte de laudă despre băiatul rămas orfan, mai ales că are un comportament frumos. Bunica are doar o pensie de la CAP în sumă de câteva sute de lei, total insuficientă.