Botezată de Gheorghe Tătărăscu, Ariana Găvan împlinește un secol de viață. „Nu trebuie să bagi în seamă totul“

Ana Găvan a fost sărbătorită sâmbătă, 13 aprilie, de către familie la împlinirea unui secol de existența. Femeia este o istorie vie. A fost botezată de unul dintre cei mai mari oameni de stat ai României, Gheorghe Tătărăscu și a participat la petrecerile câmpenești date de Gheorghe Tătărăscu la reședința sa din localitatea gorjeană Poiana, unde a jucat în horă cu regele Mihai. Aceasta a lucrat ca asistent medical la Spitalul de obstetrică – ginecologie din Timișoara, unde a fost mâna dreaptă a celebrului medic Dumitru Popescu celebrului medic Dumitru Popescu, spitalul purtându-i în prezent numele.

.„Știam că va fi o petrecere mai restrânsă. Nu mă așteptam să vină așa de multe rude și invitați. A fost o surpriză“. Printre invitați s-au numărat primarul și viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu și Adrian Tudor. Centenara duce o viață normală: a băut la petrecere un pahar cu șampanie și unul cu vin, a mâncat din toate preparatele și s-a bucurat de acest eveniment deosebit. „Nu sunt bolnavă. Doar că mă dor picioarele și mă deplasez mai greu. Nu iau pastile. Doar câte un algocalmin câteodată. Mă simt bine“, a spus aceasta. Centenara are două fete, trei nepoți și doi strănepoți.

„Am păstrat un echilibru în familia mea“

Ariana ne dezvăluie să secretul longevității sale este faptul că nu a pus la suflet toate supărările: „Secretul este că nu am fost nervoasă. Am lucrat liniștită și mi-am văzut de casă și de familie. Am păstrat un echilibru în familia mea. Dacă vrei să treci peste hopuri, nu trebuie să bagi în seamă totul. Îmi doresc ca toată lumea să trăiască bine, așa cum am trăit și eu“.

În horă cu regele Mihai

Ariana şi cele două fiice ale sale au fost botezate de unul dintre cei mai mari oameni de stat ai României, Gheorghe Tătărescu. El făcea parte din acelaşi partid cu un unchi, deputat în perioada interbelică. „Nicolae Mischie, deputat liberal în perioada interbelică a fost frate cu mama mea. Ei au făcut botezul. Pe fata mea tot Tătărescu a botezat-o. Am fost la casa lui de la Poiana. Am cunoscut pe nevasta lui (n.r. – Arethia Tătărescu). Era îmbrăcată în costul naţional. A venit la Tătărescu acasă şi regele Mihai. Stătea acolo, la el. Juca în horă regele Mihai. Am jucat şi eu cu el. Se întâmpla prin 1936-1937. Era foarte frumos regele Mihai. Se întreceau fetele la el. Era cumsecade, că vorbea cu toate. Avea o educaţie aleasă“, ne relatează centenara.

Tatăl Arianei Găvan a murit de tifos

Centenara s-a născut în localitatea Găvănești, județul Gorj. A avut o viață dificilă, pentru că a rămas fără de tată de când era mic copil. „A fost prizonier în Germania timp de doi ani și acolo s-a îmbolnăvit de tifos exantematic și a fost adus la Târgu Jiu, unde a murit în spital. Mama s-a recăsătorit apoi, pentru că avea două fete de crescut“, ne spune Ariana Găvan. A urmat Școala profesională din Târgu Jiu, după care s-a căsătorit și s-a mutat împreună cu soțul său, care era militar, la Timișoara. „Soțul meu fost pe front în ce de-Al Doilea Război Mondial și a lucrat la Spitalul Militar Timișoara, ca administrator, iar eu am fost asistentă la Spitalul de obstetrică – ginecologie“, ne relatează bătrâna.

A participat la operația Iolandei Balaș

Ariana Găvan a lucrat cu celebrul medic Dumitru Popescu, care a considerat-o ca pe o soră. Înainte de a muri, acesta chiar i-a scris o scrisoare. Un dintre operațiile la care a participat a fost cea a renumitei campioane la atletism Iolanda Balaș. „Eu stăteam o lună la nașteri, iar altă lună la ginecologie, cu medicii de acolo. Nu pot să îmi amintesc la câte nașteri am participat. Dacă am lucrat aproape 25 de ani, vă puteți închipui. Aveam medici și profesori buni. Parcă eram o familie acolo. Am lucrat cu domnul profesor Dumitru Popescu. Mi-a trimis și o scrisoare înainte de a muri. Am plâns. Nouă ne spunea surori. Mi-a spus că am fost sora lui adevărată, pentru că l-am ajutat mult. Când a fost operată Iolanda Balaș, am fost lângă ea. I s-a făcut o operație de micșorare de sâni. Jumătate au fost tăiați. Eram în sala de operație. Chiar domnul profesor Dumitru Popescu a operat-o“, își amintește Ariana Găvan.