Campanie de strângere de fonduri pentru copilul orfan, premiant la școală, care a rămas fără casă

Copilul de 10 ani, din comuna Jupânești, crescut de bunica sa are șanse mari să aibă o casă nouă până la începerea sezonului rece. Locuința în care cei doi trăiau a fost distrusă de un incendiu. Abeel Dat are o poveste de viață tristă. Copilul a rămas fără mamă de la vârsta de un an si trei luni, iar tatăl a fost ucis în urmă cu doi ani. De atunci se află în grija bunicii. În ciuda acestor greutăți, copilul este premiant la școală. Pe Facebook s-a declanșat o campanie de strângere de fonduri și în doar câteva zile s-a strâns suma de peste 12.000 de lei.

„Relația lui cu tatăl a fost una totală. Nu a ajuns la casa de copii așa cum a vrut mama, fiindcă tatăl s-a opus chiar daca nu avea mai nimic. Muncea însă de dimineața și până seara, cu copilul pe lângă el. Drumul lui Abeel acum spre școala trece pe langa mormântul tatalui… În fiecare dimineață îi face cu mâna, iar la întoarcere, spun oamenii, vorbea cu crucea: «Tati, am luat tot foarte bine și astăzi la școala, să stai liniștit“. Are doar 10 ani, un chip patrunzător și puternic. Un bun prieten mi-a adus în atenție aceasata poveste care îți face părul de găină. După ce a aflat din presa despre caz, s-a urcat in mașină și s-a dus la Jupânești pentru a se asigura despre veridicitatea celor citite si pentru a afla detalii. A stat de vorba cu șeful de post și cu primarul. Situatia este 100% validă, iar bunica este una serioasa, muncitoare și fără vicii. A mers la familie, iar de aici, povestea filmulețului de mai jos este cu lacrimi!

SIGUR Abeel VA AVEA O CASA NOUA, TIMPUL DEPINDE DOAR DE CATI DINTRE DUMNEAVOASTRA VRETI SA VA USURATI SUFLETUL IMPLICANDU-VA!“, se arată în povestirea campaniei de pe Facebook.

Teren donat de un localnic

Un localnic îi donează familiei un teren lângă mătușa lui, la asfalt, pe care va începe noua construcție. Primaria a trimis deja un utilaj pentru a defrișa parcela.

„Cei care puteti ajuta direct cu materiale, haideti sa o facem organizat (numarul de telefon este 0723999755) pentru a nu ne suprapune cu ceea ce poate contribui primaria.

Suma de bani stransa va completa pentru început materialele care lipsesc, poate mâna de lucru și cât putem din utilarea noii case (proiectul schitat in biroul primarului implica o sufragerie, dormitor, hol, baie, bucatarie si camara, avand o amprenta de aproximativ 7x12m). A început să fie transpus în proiect tehnic de către un specialist voluntar.

Abeel a primit educația necesară spre a fi determinat și dacă nu îl lăsăm acum, poate ajunge un exemplu al societații! Tatăl lui va fi mândru de el! Povestea o bătrână că tot satul vorbea despre faptul ca era printre cei mai curați copii din clasă…așa îl ținea tatăl sau care, dacă avea părul ciufulit de la căciula purtată în drum spre școală, înainte să îl pupe în fața școlii, scotea pieptănul din buzunar pentru a intra perfect aranjat în clasă“, se mai arată în prezentarea cazului cutremurător al copilului.