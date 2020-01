Caragea membru USR câteva ore

Fostul comandat al IPJ Gorj, Viorel Caragea și-a dorit să facă parte din USR. Acesta și-a depus adeziunea on-line și, deși inițial a fost acceptat în partid, la nici o zi a fost obligat să-și dea demisia. Liderii de la centru au reacționat dur la adresa organizației județene care și-a dat acceptul ca fostul polițist să între în familia USR.

În prag de alegeri locale, pe scena politică din județ, au loc tot felul de mutări. Fostul comandat al IPJ Gorj, Viorel Caragea a făcut pasul spre politică. După o candidatură independentă la Primăria Târgu Jiu, la alegerile trecute, fostul șef al politiei din județ, Viorel Caragea, ar fi dorit să repete figura, însă, având de această dată un partid în spate. „Am spus de mai mult timp că trebuie să intru într-o formațiune. Singur este greu și am ales USR pentru că este cel mai deschis partid cu cele mai democratice idei. Este un partid tânăr care vrea să se afirme prin tinteri dornici să schimbe ceva. M-am înscris on-line, au un formular în acest sens. Momentan, sunt simplu membru USR, nu s-a luat nicio decizie în privința unei candidaturi. Eu vreau doar să facem ceva împreună”, a declarat fostul șef al IPJ, actualmente pensionar.

Critici de la centru

Colegii de la centru nu au fost surprinși în mod plăcut de modul în care echipa de la Gorj se mărește. Europarlamentarul Clotilde Armand a criticat această decizie. „Am aflat că fostul șef al Poliției Gorj (acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență) a fost primit în USR. Acum, îi rog tare mult pe colegii mei să-l lase în pace pe ”polițistul lui Ponta”. Acest personaj n-are ce căuta în USR, nu așa se face altfel de politică”.

Demisa

La nici o zi după ce Caragea s-a lăudat că face parte din familia USR, organizația emitea un comunicat de presă prin care anunțau că mișcarea se anulează. “In contextul articolelor de presa aparute astazi, Radu Miruţă presedintele USR Gorj, a avut in aceasta dupa-amiaza o discutie cu domnul Viorel Salvador Caragea in urma careia, chiar daca acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis sa isi dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR. Obiectivul USR este schimbarea Romaniei de jos in sus, din satele, comunele si orasele noastre, printr-o politica bazata pe onestitate si principii, deschisa fata de comunitate”.

În instanță

Decizia nu a fost pe placul lui Caragea care, a declarat că va acționa în instanță pe reclamagii. ”Cu toate că niciuna din acuzațiile aduse în media națională nu sunt adevărate, având în vedere efervescenta creată, am decis să mă retrag din partidul USR.Cat despre doamna Clotilde Armand, pentru prejudiciile de imagine și neadevărurile publicate, mă voi adresa instantei de judecata”.

Săvoiu vrea în PNL

Și aliații de la PNL fac recrutări în această perioadă. La Gorj prima dată se oferă funcțiile publice apoi cele politice. Ion Săvoiu vrea să facă pasul spre PNL după ce a devenit coleg cu Mihai Paraschiv. „În momentul de față sunt consilierul directorului de la Transloc, nu exclud o înscriere într-un partid, chiar PNL în perioada următoare. Nu am avut o discuție du Dan Vîlceanu însă o voi avea. Nu am, momentan, o idee clară iar prioritatea mea nu este o coloratură politică”, a declarat fostul consilier PMP.