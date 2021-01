Ce reacții a avut medicul Florin Nițu după ce s-a vaccinat anti COVID-19

Medicul Alexandru Nițu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost printre primele persoane care s-au vaccinat din județul Gorj. Acesta a spus că se simte foarte bine și că a avut doar o ușoară durere la locul înțepăturii, reacția fiind normală în cazul administrării vaccinurilor: „A fost absolut nedureros. Vă spun sincer că în momentul în care colega mea, doamna asistentă, a terminat de făcut vaccinul m-am uitat către dumneaei și am întrebat-o dacă a terminat. Mă așteptam să simt o anumită durere, dar nu s-a întâmplat acest lucru. A fost bucurie să mă pot vaccina printre primii, pentru că am încercat să le transmitem colegilor noștri din spital și din întreg județul că acest vaccin este în regulă, că noi, cadrele medicale tinere, ne punem încrederea în acest vaccin și că lucrul acesta tocmai pentru a reveni la normalitatea la care eram învățați. Eu m-am simțit foarte bine după vaccin. Am simțit o ușoară jenă la locul de injecție, ca o ușoară febră musculară, dar nu ceva care să mă oprească în a-mi desfășura activitatea. Am resimțit acest lucru a doua zi. Nu a avut vreo umflătură sau edem în zona respectivă“, a spus medicul Alexandru Nițu la Impact TV.

Acesta a precizat că a discutat și cu ceilalți doi colegi care s-au vaccinat înaintea lui și aceștia au mărturisit că au avut aceleași reacții: „Am discutat și cu ceilalți doi colegi și ei resimțeau exact același lucru. Se simt foarte bine. Nu ne vine să vorbim singuri pe stradă sau lucruri de felul acesta“.

Medicul Alexandru Nițu susține că modul în care vaccinul anti COVID-19 funcționează reprezintă o descoperire importantă pentru medicină și pot fi vindecate și alte boli grave folosind același principiu: „Oamenii se tem foarte mult de acest vaccin, dar probabil că acest lucru vine din faptul că nu înțeleg care este baza acestui vaccin și cum a ajuns să fie creat. Dacă am fi corect informați, am înțelege că este un moment de răscruce pentru vaccinul și pentru tot ce înseamnă terapiile de acum încolo. Acest vaccin deschide drumul pentru ceea ce numește terapie genică, în care se dorește ca tratamentul bolilor de acum încolo să se facă cu o bucățică din molecula de ADN sau ARN. Este o descoperire foarte importantă pentru domeniul medical. Nu s-a mai folosit acest lucru până în prezent“.