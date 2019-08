Cine este femeia care a trăit doi ani de zile lângă bunica moartă în casă. Le-a spus vecinilor că a dus-o la țară pe bătrână

Femeia care trăit cu bunica sa moartă de doi ani în casă se numește Corina Tănăsoiu și avea vârsta de 42 de ani. Aceasta era de profesie inginer, iar de ceva timp rămăsese fără serviciu. Luni seara, polițiștii și lucrătorii de la ISU Gorj au găsit-o pe femeie spânzurată de suportul de la perdea, iar bunica ei era moartă în dormitor, cadavrul fiind mumificat.

Locatarii blocului turn din cartierul Lido, din Târgu Jiu, acolo unde au fost descoperite cadavrele a două femei, nepoată și bunică, sunt îngroziți de cele întâmplate. Oamenii nu bănuiau nimic. Un vecin ne-a povestit că urma să vină în vizită o soră care locuiește în București și probabil Corina Tănăsoiu, femeia găsită spânzurată de pompieri, s-a speriat că totul va ieși la iveală. De asemenea, vecinii presupun că bunica ar fi murit în urmă cu doi ani, pentru că vecina a refuzat să-i primească pe lucrători pentru contorizarea separată la apă. „A lucrat, dar de mai multe luni nu mai lucrează. Nu s-a simțit nimic, pentru că bunica era ținută într-o cameră cu geamurile închise, iar la ușă erau puse covoare pentru a nu ieși mirosul. Sunt doi ani de când s-a introdus contorizarea separată la apă, iar apartamentul unde locuia este singurul care nu are contorizare. Nu le-a permis lucrătorilor să intre. Cred că de atunci era moartă“, a spus un vecin.

„Era puțin abătută“

Femeia ar fi suferit o depresie în momentul în care a rămas fără serviciu, iar în ultima perioadă avea un comportament total diferit.

O vecină din blocul ororilor ne-a povestit că nepoata se mutase și venea mai rar la apartamentul din zona Lido. Aceasta s-ar fi speriat că putea fi trasă la răspundere pentru cele întâmplate și că ar fi beneficiat de anumite sume de ban: „Nu stătea aici. Ea se mutase. Ne-a povestit că stă cu cineva și că vrea să-și facă o casă. Venea foarte rar. Am vorbit cu ea săptămâna trecută. Ea cobora, iar eu urcam. Era puțin abătută. Am întrebat-o ce face bătrâna și mi-a răspuns că este la țară, că nu a mai vrut să stea și că are grijă o vecină de ea, iar bunica era moartă în casă“.