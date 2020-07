Cunoscutul medic cardiolog Vasile Brânzan s-a stins din viață. A fost condamnat politic de regimul comunist și a fost primul medic al echipei Pandurii

Cunoscutul medic cardiolog Vasile Brânzan, autor a mai multor volume de poezii, s-a stins din viață sâmbătă, 4 iulie, la vârsta de 85 de ani.

Anunțul a fost făcut de familia medicului. „Fiul ce a fost odată sanitarul orașului, un luptător anticomunist, fost deținut politic în anii studenției, medic al echipei de fotbal Pandurii Tg-Jiu. L-a caracterizat cinstea și omenia, exprimându-și uneori stările sufletești prin poezie, având publicate câteva volume. Dumnezeu să te aibă în pază dragă unchiule!”, a anuntat Vasile Brânzan, nepotul medicului.

Condamnat politic

Medicul Vasile Brânzan a avut o viață care poate să facă subiectul unui film. A intrat la Facultatea de Medicină Generală din Bucureşti și s-a transferat, în anulș 1953, la Institutul Medico-Militar din Bucureşti. A fost arestat și condamnat politic, după ce a participat la un miting studențesc anticomunist. „Am aproape o jumătate de secol de când practic meseria de doctor, am douaă specialităţi, în medicina generală şi în cardiologie. Am trecut prin momente neplăcute la sfârşitul studiilor. Am fost arestat şi condamnat politic deoarece am participat la o acţiune anticomunistă. În 1956 a avut loc o revoluţie în Ungaria reprimată de trupele ruseşti. La Bucureşti au fost organizate mitinguri studenţeşti la care am participat şi eu. Pentru acest lucru am stat în închisoare un an de zile. Opt ani am avut voie să continui studiile“, a povestit medicul pentru ziarul Adevărul.

Prieten cu Victor Pițurcă

Vasile Brânzan a fost pasionat de fotbal și a jucat la mai multe echipe: „Progresul “, „Confecţia“, echipa de fotbal a unei fabrici de textile din Târgu-Jiu, şi la „Sănătatea“, care era pe vremuri echipa de fotbal din cadrul spitalului judeţean. A jucat fotbal timp de 15 ani.

Acesta a fost primul medic al echipei de fotbal Pandurii și a avut o relație de prietenie cu Victor Pițurcă pe care la condus la Casa de Căsătorii a Primăriei Târgu Jiu. „Aproape 20 de ani am activat ca medic al echipei de fotbal Pandurii. Am avut o relaţie de prietenie extraordinară cu Victor Piţurcă care pe atunci era jucător. Eu l-am condus pe Piţurcă la primărie pentru a se căsători“, a mai spus medicul Brânzan.

De asemenea, acesta a fost pasionat și de poezie. „Mi-au căzut în mână poeziile umoristice ale marelui poet Ion Pribeagu, atunci m-am apucat să scriu şi eu“, mai mărturisea medicul.