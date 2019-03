Foto! Uite cum arată o cunoscută gorjeancă după ce și-a micșorat nasul

Gorjeanca Roxana Vancea, declarată ca fiind una dintre cele mai sexy românce, s-a lăudat în urmă cu câteva zile pe pagina sa de socializare cu noua sa dantură, dar și cu operația suferită pentru micșorarea nasului. În același timp, gorjeanca le-a explicat prietenilor că a ales să facă această operație pentru a nu se simți complexată că are nasul mare.

„Gata. Am făcut-o și pe asta. După ce mi-am pus aparat dentar , dinții mei s-au dus in spate (cum era normal) și nasul mi se vedea mai mare. Asa că, decât să fiu complexată că am nasul mare…mai bine l-am retușat un pic! Multumesc celui mai fain si dedicat medic Stan Vitalie”, a comentat Roxana Vancea.