Fratele tinerei moarte din cauza unei boli de sânge: „Nu am acuzat pe nimeni, vrem să ne plângem pierderea”

Rudele Anei Maria Răduț, femeia de 38 de ani care și-a pierdut viața din cauza trombocitopeniei, nu acuză medicii de malpraxis. Deși s-a vehiculat că tânăra ar fi decedat din cauza neglijenței cadrelor medicale, fratele acesteia a infirmat acuzațiile. Gorjeanca a fost internată la Spitalul din Motru, apoi la Târgu Jiu, iar în cele din urmă transferată la Craiova. Acolo a fost diagnosticată cu trombocitopenie, o boală de sânge care duce la deces.

Pacienta a avut probleme și acum câțiva ani

Ana Maria Răduț a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău, iar medicii au internat-o. Femeia a fost supusă unor investigații la Motru, însă cadrele medicale nu au considerat necesar să fie transferată imediat, astfel că a fost trimisă duminică la Spitalul Județean Târgu Jiu. În urma unor analize medicale a reieșit că numărul de trombocite era extrem de scăzut, astfel că s-a decis ca pacienta să fie transferată într-un centru hematologic. Din păcate, femeia de 38 de ani a decedat la Craiova. Fratele pacientei susține că aceasta avea probleme de sănătate de acum câțiva ani.

„Este tardiv să găsim vinovați”

„Nu am acuzat pe nimeni, durerea este foarte mare și abia o suportăm, nu mai avem nevoie și de astfel de probleme în condițiile în care noi nu am acuzat pe nimeni. Nu știu de unde au apărut astfel de discuții, din partea familiei nu a fost așa ceva. Nu înțeleg de ce nu ne lasă să ne plângem pierderea. Este tardiv să găsim vinovați, eu sunt puțin supărat pe cei de la Motru pentru că puteau să ne trimită în altă parte de prima data dacă îi depășea situația. Nu știam de diagnosticul de trombocitopenie, am aflat la Craiova. Știam că are trombocitele scăzute, dar nu știam exact ce presupune acest lucru, nu avem cunoștințe medicale. A mai avut un episod acum câțiva ani, însă de această data s-a întâmplat totul foarte repede. Au dus-o la Motru vineri și duminică au plecat cu ea la Târgu Jiu”, a declarat Claudiu Duncea, fratele femeii care a decedat.

Au fost convocați medicii care s-au ocupat de caz

Managerul Spitalului Județean Târgu Jiu a făcut precizări cu privire la acest caz, astfel că vor anunța întregul parcus medical al pacientei. „Aflând despre decesul pacientei care s-a produs la Spitalul Craiova, adresăm condoleanțe familiei și pentru clarificarea aspectelor apărute în spațiul public am convocat în regim de urgență azi, la ora 20:00, întregul Comitet Director și toți medicii care s-au ocupat de acest caz, urmând a prezenta tot parcursul evoluției pacientei, tratamentul și investigațiile care s-au efectuat la SJU, într-un comunicat de presă”, a precizat Gigel Capotă, managerul SJU Târgu Jiu.

Ana Maria Răduț a lăsat în urmă o fetiță de doar 13 ani și un soț îndurerat. Pe pagina sa de socializare, zeci de oameni care au cunoscut-o au transmis mesaje în care își exprimă regretul pentru cele întâmplate.