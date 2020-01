Funcție de conducere pentru Banța în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Transferul lui Victor Banța, vicepreședintele PNL Gorj, la Primăria municipiului Motru, în funcția de consilier superior, este ultimul pas, susțin anumite surse, înainte de numirea sa în funcția de secretar general în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Liberalul a câștigat, la sfârșitul anului trecut, un concurs la Primăria Jilava, de lângă București. Până atunci, Banța a lucrat în cadrul companiei de stat Conpet, la punctul de lucru din comuna Bărbătești. El s-a transferat de la Primăria Jilava la cea a municipiului Motru.

„În cadrul organigramei am câteva posturi vacante, unele obligatorii, unice prin lege și nu am reușit să le ocup până acum. Am văzut că are o solicitare și că vrea să se întoarcă în Gorj, el venind de la o altă primărie și m-am bucurat să am un om cu experiență în administrație și în mai multe domenii, alături de mine. Sunt mai multe aspecte în fișa postului pe care i-am întocmit-o și chiar sunt convins că vom face treabă bună împreună“, a spus Gigel Jianu, primarul municipiului Motru.

Victor Banța a ocupat, în trecut, funcția de prefect al județului Gorj. Acesta ar urma să fie numit în noul post de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației chiar în această săptămână.