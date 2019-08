Gest neobișnuit al unui profesor de religie din Rovinari. Ce surpriză le-a făcut elevilor săi

20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură de la Școala gimnazială nr. 3 și șapte copii de la centrul de plasament din localitate vor pleca astăzi într-o tabără de patru zile în stațiunea Călimănești. Profesorul de religie Adrian Popescu va suporta integral toate costurile acestei acțiuni. Este vorba de o sumă de 5.000 de lei pe care a reușit să o strângă de unul singur. O parte din bani i-a obținut de la primarul localității, iar o sumă a primit-o de la directorul unei firme din localitate cu care este prieten din copilărie. De asemenea, o prietenă a profesorului Adrian Popescu care se află în Anglia i-a trimis 500 de lire sterline.

„Ca la orice început de proiect sunt și emoții și gânduri că poate nu vei reuși să finalizezi ce ți-ai propus. De rugăciunea și sinceritatea ai nevoie pentru a-i cere lui Dumnezeu ajutorul atunci când simți că doar prin puterile tale nu poți continua. Ajutorul lui nu întârzie și îți răspunde. Îmi aduc aminte că, în drum spre Rovinari, mă încercau gânduri de deznădejde că nu voi reuși, dar aceste gânduri i le spuneam lui Dumnezeu. Aproape de Vârț a sunat telefonul, un număr pe care nu îl cunoșteam. Era o prietenă plecată în Anglia și cu care nu mai vorbisem de un an. M-a întrebat dacă 500 de lire îmi ajung pentru proiect ca totul să fie bine. Am zis că da. După 30 de secunde am oprit mașina pe dreapta pentru că emoțiile au fost prea puternice. M-am dat jos și mi-au dat lacrimile de bucurie. Am simțit că prin cuvinte nu pot să îmi exprim recunoștința față de Dumnezeu. Am lăsat locul lacrimilor să o facă“, ne-a povestit profesorul de religie. Este al doilea an în care reușește să organizeze această acțiune pentru elevi.

A dat bani pentru medalii și cărți de rugăciuni

Acesta spune că a contribuit și el cu o anumită sumă de bani: „2000 a costat transportul cu tot cu zilele de staționare, iar suma de 3.000 de lei va fi plătită pentru mâncarea la restaurantul care se află în apropierea locului de cazare. Am mai pus și eu o anumită sumă să le fac diplome, medalii personalizate cu locul respectiv, să le cumpăr cărți de rugăciuni, icoane ca să le păstreze ca amintire“, ne spune profesorul.

Elevii care vor merge în tabără provin din familii modeste. „Elevii de la mine de la școală, nu sunt cu probleme financiare dar nici cu o situație foarte bună. Provin din familii modeste, dar au rezultate foarte bune la învățătură“, a precizat Adrian Popescu.

Cazați gratuit la mănăstire

Copiii vor petrece patru zile de vacanță în stațiunea Călimănești. Ei vor fi cazați la căsuțele de vacanța de la Mănăstirea Turnu. „L-am sunat pe părintele protopop din Călimănești cu care am fost colegi de Seminar și de clasă și buni prieteni, iar el l-a sunat la rândul lui pe părintele stareț de la Mânăstirea Turnu și așa am obținut cazarea“, a relatat profesorul de religie.

Potrivit acestuia, copiii vor desfășura mai multe activități creative și recreative, cultural educative și de dezvoltare personală. Aceștia vor merge în drumeții și pelerinaje la mânăstirile din zonă: Hurezu, Bistrița, Cozia, Turnu și Ostrov. De asemenea, ei vor merge la Grădina zoologică de la Râmnicu Vâlcea, la castrul roman de la Călimănești, dar și la cascadele Păușa și Lotrișor. Cei mici vor merge la Parcul acvatic „Aqua Parc” Călimănești și se vor plimba pe râul Olt cu vaporașul.