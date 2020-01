Incredibil ce a găsit o localnică din Țicleni în mijlocul unei păduri

Diana Cocârlea, o localnică din orașul Țicleni, a ieșit în mijlocul naturii la începutul acestui, însă s-a întors cu un gust amar. Aceasta a găsit tot feluri de ambalaje din plastic în cele mai îndepărtate colțuri ale pădurii, unde credea că nu o să găsească vreo urmă de civilizație. Ea a adunat un sac de deșeuri, dar susține că, dacă se va continua în acest fel, vom fi îngropați în resturi din plastic: „Ianuarie 2020, într-un colț de rai, Țicleni, Gorj. Plastic pentru oameni de plastic. Am întrebat natura. A zis că ea nu se supără pe noi. An de an pune frunze peste plastice, crezând că plasticul le va deveni hrana copacilor. În unele sticle aruncate mici insecte si-au făcut căsuțe. Un camion ne-ar fi trebuit să strângem tot. Trist, foarte trist, ne merităm soarta. Lângă biserică nu am putut să mai strângem, dar să vadă și Dumnezeu ce am făcut cu darurile Lui pentru noi (nu am avut decât un sac, nu ne așteptam ca în vârful dealului să găsim atâtea PET-uri). Și de ce avem nevoie de candelele alea de plastic roșii? O lumânare simplă nu ne mai luminează sufletul dincolo? Chiar vrem să fim siguri că lăsăm ceva în urmă? Asta e ceea ce ne dorim să lăsăm copiilor noștri? Noi o să mai mergem și o să mai strângem, dar dacă nu ne schimbăm obiceiurile, vom fi îngropați în plastic. Anul ăsta mi-am propus să strâng măcar un sac de plastic de oriunde merg“, a postat Diana Cocârlea pe pagina sa de Facebook.