Medicul gorjean, răsplătit cu diplomă de excelență de cel mai mare spital din Londra, s-a vaccinat împotriva COVID-19

Medicul gorjean Roxana Hotoboc (60 de ani), care activează în cadrul Departamentului de Urgență de la Spitalul St. Thomas, cea mai mare unitate medicală din capitala Angliei, distins recent cu o diplomă de excelență din partea conducerii medicale pentru modul în care își desfășoară activitatea, s-a vaccinat anti COVID-19. „M-am vaccinat cu vaccinul de la Oxford! Deja engleza mi s-a îmbunătățit!“, a glumit medicul care este foarte apreciat în Londra. Aceasta a precizat că englezii au mai multă încredere în vaccinul dezvoltat în colaborare cu Universitatea Oxford și aleg să se vaccineze cu acesta: „Nu am fost foarte hotărâtă să îmi fac vaccinul, dar am încredere în englezi. Am făcut vaccinul de la Astra-Zeneca. Și aici sunt sceptici, dar majoritatea se vor vaccina și ăre“.

„Am avut senzația că suntem pe un câmp de luptă“

Medicul Roxana Hotoboc a lucrat și în cadrul departamentului de urgență unde sunt internați bolnavii de COVID-19 și a constatat că simptomele de COVID-19 s-au diversificat: „Este o cazuistică bogată și eu am impresia că sunt mai multe cazuri de COVID-19, decât au fost în primul val. Sunt forme de COVID-19 foarte atipice. Bolnavii nu mai vin simptomele clasice. Vin cu dureri abdominale, de cap, afecțiuni nervoase. Este o diversitatea extraordinară a simptomelor infecției cu coronavirus. Este o muncă titanică la Urgență. Am avut senzația că suntem pe un câmp de luptă, mai ales când am lucrat în zona unde erau internați pacienții cu COVID-19. Am avut impresia că suntem într-un război“.

„Lumea tace, muncește în continuare și ne facem treaba“

Roxana Hotoboc spune că lucrătorii din domeniul sanitar nu au pretenții salariale mai ales în această situație grea: „Nu prea se fac revendicări salariale, deși era o discuție să ni se majoreze veniturile cu 15%. Nu se pune presiune mare pe guvernanți în situația actuală. Lumea tace, muncește în continuare și ne facem treaba, fără să ridicăm pretenții materiale. O premiere de acest gen contează mai mult decât banii“.