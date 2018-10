Motocicliştii Clubului Slowriders RC cu ajutoare la copii din Baia de Fier

După succesul avut la la cea de-a doua ediție a festivalului de rock,Slowride Transaplina Fest 2018, organizat la Baia de Fier, motocicliştii Clubului Slowriders RC s-au reîntors. De data aceasta aceștia nu au venit pentru iubitorii de motoate ci pentru o acțiune caritabilă.

Astfel, sâmbătă 27 octombrie motocicliştii Clubului Slowriders RC au venit la Baia de Fier pentru a ajuta copii din familii cu situații materiale precare.

Motocicliştii nu au venit cu mâna goală la copiii necăjiţi, ci cu o mulţime de daruri. „«Dar din dar se face Raiul», spune un vechi proverb românesc. Aşa am spus şi noi, motocicliştii din Slowriders RC, când am decis să ajutăm mai multe familii nevoiaşe şi să oferim un strop de bucurie copiilor mai puţin norocoşi din localitatea Baia de Fier, judeţul Gorj”, au spus aceştia.

Pentru a le duce darurile, motocicliştii au lansat o acţiune de colectare şi au solicitat oamenilor cu suflet să doneze articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, rechizite şcolare şi alimente neperisabile.

Despre SlowRiders RC:

SlowRiders RC a luat ființă în 2012, adunând laolaltă mai mulți pasionați de motociclete clasice, dornici să arate că numele SlowRiders nu a fost ales întâmplător. El este, în același timp, o descriere și un îndemn la responsabilitate pe șosea. Din 2013, grupul a organizat, anual, evenimentul “Slowride The City”, în cadrul Salonului Auto – Moto din Capitală. Ajuns la a 6-a ediție, evenimentul a crescut de la an la an datorită camarazilor de drum care s-au alăturat devizei “Motocicliști, fiți responsabili!”, scopul fiind unul de educare și prevenție în rândul motocicliștilor.

În 2017, clubul a luat decizia să treacă la un alt nivel și să extindă semnalul în toată țara, prin organizarea unui festival care să devină tradiție și care să iasă din tiparele festivalurilor de gen, fiind axat pe concerte rock de calitate și activități interactive. S-a ales ca locație zona Transalpina, mai exact, localitatea Baia de Fier, lângă Peștera Muierilor. Un loc pitoresc, într-o zonă turistică, unde turiștii, iubitorii de muzică rock și pasionații de motociclete pot petrece 3 zile în cadrul unui altfel de festival decât cele cu care au fost obișnuiți.