O fetiță grav bolnavă are un colț cu produse dedicate într-un magazin din Târgu Jiu

Ana Neagu, din Târgu Jiu, care deține o plantație de lavandă și un magazin de profil în zona centrală a orașului, a venit în ajutorul unei fetițe bolnave. Aceasta a amenajat în interiorul magazinului un colț cu produse pentru Melisa. Banii rezultați în urmă achiziționării unui produs vor merge în contul fetiței.

„Încep săptămâna, gândindu-mă câți oameni minunați am in listă, dorindu-mi să vă simt aproape în acest caz în care m-am implicat cu toata inima. Postarea este mai lungă, dar vă rog să o parcurgeți până la capăt!

Acum ceva timp am cunoscut o mămică a cărei fetiță (cu ochii de un albastru ca cerul senin si un zâmbet care te lovește drept în inimă), știam că are ceva probleme, dar niciodată nu am știut detalii, căci mămica nu s-a plâns niciodată, din contră strângea ajutoare pentru alte mămici aflate în necaz, așa am cunoscut-o.

Ei bine, de câteva zile am o nouă prietenă, Bianca, și un nou model de forță și putere de a răzbi, a ei fetița, Melisa.

Mel, e un pișcoțel de fetiță, care de aproape 4 ani, luptă zi de zi pentru a ajunge la o viață așa „banală” cum ni se pare nouă.

Încă de la primele ei zile a luptat cu toată forța pt a veni in această lume, nu a ținut cont de niciun pronostic rezervat al medicilor, de situația ei extrem de firava, de soarta in sine, ei bine, ea a vrut sa trăiască aici, cu noi in aceasta lume, și basta! Încă din primele luni a trecut prin încercări foarte grele, de la nașterea prematură, comă indusă și alte diagnostice pe care îmi e greu să le citesc, cu atât mai greu să le scriu. Voi atașa scrisorile ei medicale.

De ce nu am bănuit problemele sale, deoarece la prima vedere nu se observă lupta din interiorul ei, iar asta se datorează mamei ei, eroina care a luptat și luptă de patru ani pentru a o duce la terapii de recuperare. Cât de bucuroase și ce minunat ne simțim, noi mamele, când puii noștri ne vorbesc. Bianca luptă din greu pentru asta, căci Mel comunică, încă, nonverbal.

Însă situația s-ar schimba cu terapiile necesare. Știm cu toții cât de costisitoare sunt…, dar nu pot sta indiferentă, nu pot să mă întorc cu spatele, știind că pentru un dar primit de mine atât de ușor, altă mamă se luptă din greu. Așadar, de câteva zile m-am pus pe meșterit câteva produse, găsiți in magazin, de astăzi, colțișorul Melisei, de unde puteți cumpăra o jucărioară sau un alt produs special creat pentru ea. Toți banii strânși vor merge ca donație pentru terapiile necesare Melisei ( Integrare senzoriala, Logopedie, Terapie ocupațională, Terapie cu oxigen hiperbaric, kinetoterapie: Balance-suit, mecanoterapie, hidroterapie)

Sa îi dovedim Melisei că lupta ei pentru această lume nu este în zadar și că suntem atatia oameni minunați alături de ea.

Puteți dona și în mod direct în contul mamei:

Maria Bianca Savulescu

RO44INGB0000999905173614“, este postarea Anei Neagu, care deține brandul Lavandinne“.