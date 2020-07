O infirmieră se ocupă de 45 de pacienți de COVID-19, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

- Advertisement -

45 de bolnavi de COVID-19 internați la Secția de Boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu sunt îngrijiți de o singură infirmieră. Situația este alarmantă și femeia a cerut ajutor unui medic, pentru că nu mai poate rezista.

Elena Vlad, medic pneomolog, a relatat faptul că această situație a întâlnit-o în urmă cu doar câteva zile, atunci când a fost de gardă la această secție. Infirmiera i s-a adresat cu ochii în lacrimi și i-a cerut să o ajute, pentru că nu mai poate rezista: „În ultima gardă pe care am efectuat-o în urmă cu cinci zile de la Boli Infecțioase, o secție repartizată pe două pavilioane, la 45 de pacienți internați în momentul gărzii mele era o singură infirmieră. Cum poate să dea masa la 45 de oameni, să spele saloane și grupuri sanitare. Acolo sunt oameni care primesc pachete în fiecare zi. Pachete foarte grele de cărat pentru că se aduce inclusiv apă pentru băut. Acea infirmieră căra trei ore la apă și pachete care se aduc în fiecare zi. În plus, aduna o mulțime de gunoaie, pentru că rezulta o cantitate mare de gunoaie. Infirmiera mi s-a adresat cu lacrimi în ochi și mi-a spus: «Doamna doctor, faceți ceva pentru că am să mor»“, a spus Elena Vlad la o emisiune de la Tele 3.

Internați în secții neconforme

Elena Vlad spune că la secția unde își desfășoară activitatea sunt internați pacienți cu suspiciune de infectare fără să fie realizate anumite circuite: „Suspecții sunt urcați la Secția medicală I, care nu are circuite epidemiologice . Am cerut să se facă două uși, dar în continuare suntem fără uși și pacienții urcă pe secție. Care este siguranța personalului sanitar care lucrează acolo, dar și a pacienților non COVID-19 care sunt internați la acea secție. Cum este posibil ca după patru luni de zile să nu suplimentăm deloc aparatele de oxigen mobile“.

Vienescu: Vor fi făcute angajări

Dumitru Vienescu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență, a precizat că a fost detașată o infirmieră la Secția de Boli infecțioase și că în perioada următoare vor fi făcute angajări: „Ieri a fost delegată o infirmieră la Secția de Boli Infecțioase, iar în cursul zilei de astăzi vot fi scoase la concurs mai multe posturi de îngrijitor și infirmier, pe perioadă determina, care să deservească Secția de Boli infecțioase. Este stabilit un program care se asigură de personalul nostru ridicarea pachetelor de la poartă. Prin aceste angajări pe care o să le facem vor fi rezolvate toate problemele“.