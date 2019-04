Romanescu despre întâlnirea cu liderii PSD: “Sunt lucruri normale, ne întâlnim în fiecare an”

Marcel Romanescu s-a pozat cu liderii PSD. După ce fotografia a făcut vâlvă în presă, președintele organizației municipale a PNL a ținut să justifice gestul. Claudiu Manda i-a fost coleg de facultate și, împreună, au depănat amintiri de mai bine de 21 de ani de la terminarea studiilor.

„Se pare că, în ultima perioadă, tot ceea ce este normal în societatea asta pare anormal. Nu m-am ascuns niciodată de faptul că în viața mea profesională sau administrativă am cunoscut foarte mulți oameni. Acolo e vorba de o întâlnire de 21 de ani unde ne-am prezentat o mare parte din colegii de facultate. În grupă cu mine a fost și Claudiu Manda și mă bucur că l-am revăzut. Și dacă aș fi avut posibilitatea să mă văd cu Claudiu și la București aș fi făcut-o cu mare drag. Viața politică ne-a despărțit, doar politic, relațiile de prietenie nu pot fi depășite atât de ușor. Am stat patru ani de zile la toate activitățile pe care le desfășuram în facultate. Ce să fac, să nu ne prezentăm că vine unul sau altul?! Sunt lucruri normale, ne întâlnim în fiecare an și eu mă bucur de fiecare dată de întâlnirea cu colegii mei”, a declarat Marcel Romanescu.