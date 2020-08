Scandal în organizația PNL Turcinești. S-a retras în ultima secundă de pe listă!

- Advertisement -

Scandal cât casa în organizația PNL Turcinești, după ce primarul Dumitru Modrea a dat cu piciorul oamenilor care l-au propulsat în funcția de primar, în urmă cu patru ani. Mai exact, o parte dintre membrii organizației locale, care susțin că au muncit pentru a aduce partidul unde se regăsește în acest moment la Turcinești, nu s-au mai regăsit pe locuri eligibile la Consiliul Local, deși primarul le-a garantat că cine muncește primește. În această situație s-a aflat și Ion Berca, vicepreședntele organizașiei PNL Turcinești. Acesta s-a retras de pe listă în ultimul moment, chiar înaintea depunerii. În urma discuțiilor cu Dumitru Modrea, Berca știa că va fi pe unul din primele cinci locuri, iar ulterior a aflat că este abia pe locul 10.

”De ce m-am retras? Păi e simplu. Sunt membru PNL din 2004. Când am venit, partidul era de 6 %, iar în 2009 a ajuns la 55%. După ce am muncit în partidul ăsta cu oameni aduși de mine, domnul Modrea m-a pus pe locul 10. Domnul Modrea are un defect, acela de a se folosi de oameni. Îi folosește, iar după aceea îi aruncă. Oamenii din echipa mea l-au ajutat să ajungă primar, iar după ce a câștigat primăria i-a dat la o parte. A făcut o strategie pe care eu nu o înțeleg. Aeea de a aduce oameni noi. A luat consilieri de la PSD și i-a pus la PNL. Vă dați seama ce strategie?! A distrus organizația PNL la Turcinești. Dânsul are o paranoia. Îi e frică de oamenii care îl ajută că ar putea să îi ia locul. Din vechea echipă nu mai este nimeni, erau oameni serioși acolo. L-am ajutat de a batut PSD-ul, iar acum ne-a dat pe toți la o parte”, a declarat Ion Berca.

Supărarea lui Ion Berca pe PNL este mai veche. Acesta susține că nu poate concepe cum poate partidul să-l susțină pe Constanstin Tănăsoiu la conducerea UM Sadu, după ce acesta a fost dovedit ca fiind colaborator al securității. Atunci când a ridicat problema la partid, a fost luat peste picior chiar de Gheorghe Grivei,vicepreședintele PNL Gorj.

”Eu lucrez la Uzina la Sadu. Am trimis mesaje la toata lumea și degeaba. Eu muncesc în campanie pentru un turnător la Securitate? Mi-a zis domnul Grivei, de la PNL, că îl mai ține două luni. Acolo au muncit părinții noștri, iar acest om, care i-a turnat la securitate, conduce acum UM Sadu? Nu se poate așa ceva! De ce nu vor să îl schimbe?”, a mai declarat Ion Berca.