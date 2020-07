Se dubleză numărul de teste COVID efectuate în Gorj

Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu a intrat în posesia celui de-al doilea extractor autormat pentru linia PCR. Astăzi au loc ultimele instructaje urând ca de mâine aparatura să fie pusă în funcțiune și să înceapă testarea.

În data de 29.7.2020 a intrat in dotarea spitalului cel de-al doilea extractor automat pentru linia PCR de la laboratorul de Genetica Moleculara, ceea ce inseamna ca in momentul de fata, capcitatea laboratorului s-a dublat. Acest lucru este foarte important in contextul actual avand in vedere cresterea zilnica a numarului de persoane suspecte sau depistate cu COVID-19. “Astazi 30.07.2020 se va face instructajul intregului personal urmand ca de maine extractorul sa fie pus in functiune. De asemenea pentru asigurarea bunei functionari a Laboratorului de Genetica Moleculara au fost scoase la concurs, pe perioada determinata,1 post medic specialist de laborator doua posturi de biolog si un post de asistent medical. In urma finalizarii evaluarii dosarelor echipa de la Laboratorul de Genetica Moleculara a fost completata cu un medic si un asistent. Din pacate pentru posturile de biolog nu s-a prezentat niciun candidat acestea urmand sa fie transformate in posturi de biolog debutant si sa fie scoase la concurs in cel mai scurt timp posibil”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Alexandru Nițu.