Soarta lui Capota decisă de Corpul de Control al Ministerului Sănătății

Corpul de Control al Ministerului Sănătății nu a mai ajuns la Gorj. Președintele Consiliului Județean susține că nu va lua nicio măsură în privința managerului Gigel Capotă până când o comisie avizată nu își va spune punctul de vedere. „Nu o să fac rabat de la nimic dacă lucrurile rezultate prin raportul comisiei de control îmi vor spune că aceea este direcția cea bună pentru Spitalul Județean de Urgență și pentru comunitatea noastră”, a declarat Cosmin Popescu.

Președintele Consiliului Județean Gorj așteaptă cu interes vizita Corpului de Control al Ministerului. Acuzat de opoziție că nu are reacție în cazul managerului de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, Gigel Capotă, Cosmin Popescu susține că nu face altceva decât să respecte legea. „Între Consiliul Județean Gorj și Spitalul Județean de Urgență există încheiat un contract de management începând cu data de 14 august 2018, contract care trebuie analizat la termen de un an de zile sau mai devreme, dacă lucrurile o impun. Așa cum am mai spus, aștept finalizarea raportului Comisiei de etică și Comisiei de disciplină din cadrul spitalului, privitor la ceea ce s-a întâmplat la Secția de Psihiatrie în vara anului trecut. Aștept, am răbdare, pentru că decizia pe care va trebui să o ia comisia desemnată la nivelul Consiliului Județean Gorj se bazează în mare parte pe aceste elemente. Din păcate, la nivelul țării au fost anumite probleme la spitalele din subordinea Ministerului Sănătății, iar Corpul de control al ministrului Sănătății a întârziat, dar va veni. Am nevoie, și am solicitat acest lucru discutând și cu domnul președinte Mihai Weber, de o părere autorizată și din afara spitalului. O să vedem ce va spune acea comisie și voi lua decizia necesară pentru funcționarea în bune condiții a spitalului. Nu o să fac rabat de la nimic dacă lucrurile rezultate prin raportul comisiei de control îmi vor spune că aceea este direcția cea bună pentru Spitalul Județean de Urgență și pentru comunitatea noastră. Îmi doresc o părere autorizată a unor oameni care lucrează pe zona de control și au văzut multe lucruri de-a lungul timpului în spitalele din țară. Ordinul este semnat, iar Corpul de control al ministrului va veni în câteva zile”. Cosmin Popescu

Dotările, o altă discuție

Dincolo de aceste probleme, șeful județului susține că există și alte discuții, mult mai importate, care vizează unitatea spitalicească. Cosmin Popescu speră ca tomograful mult promis să ajungă la Gorj în perioada imediat următoare. „Cel mai important subiect pentru noi, care va trebui rezolvat în primul semestru al anului 2019, este computerul tomograf. Doamna ministru știe despre această problemă, însă, din păcate lucrurile au fost întârziate din cauza bugetului, având în vedere că decizia la nivelul Guvernului, prin memorandum, a fost de extindere a unui contract de achiziție de computer tomograf la nivelul țării, pe programul nostru de guvernare. Banca Mondială a dat răspunsul favorabil și așteptăm aprobarea bugetului, pentru ca banii să fie alocați. Avem nevoie de un computer tomograf în secția din Spitalul Tudor Vladimirescu. Nu ne mai putem permite să transportăm bolnavii cu urgențe majore către sediul din Republicii pentru a face computer tomograf. Chirurgul care trebuie să decidă o intervenție, trebuie să ia decizia în termenul cel mai scurt. Suntem prinși pe acea listă. Știți că multă lume nu credea că se va rezolva nici cu RMN-ul, dar iată că lucrurile funcționează bine”.