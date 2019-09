Tanti Sofia, la datorie în prima zi de școală: „La grădiniţă este prima mea casă, nu a doua“

Sofia Chiţoran, în vârstă de 83 de ani, a venit ieri dimineață la grădiniţa din satul Leurda, municipiul Motru, pentru a deschide unitatea de învățământ în prima zi a noului an școlar. A trebăluit în ultimele zile, împreună cu familia, pentru ca grădinița să fie gata de primirea copiilor.

Tanti Sofia, așa cum este cunoscută de toți localnicii din Leurda, este cel mai bătrân salariat din sistemul de învăţământ din România. Femeia este angajată cu normă parţială de muncă în postul de îngrijitoare din anul 1971. „Am venit cu nora şi cuscra mea să facem curat. Copiii mei cu cosit iarba. Am mai fost şi acum două săptămâni să fac curat, să spăl covoarele“, ne-a spus tanti Sofia.

„La grădiniţă este prima mea casă“

Bătrâna se simte bine și vrea să muncească în continuare. A primit de la medic aviz pe o perioadă de şase luni că poate să muncească. În luna octombrie trebuie să meargă din nou la un control, pentru a i se stabili starea de sănătate.

„La grădiniţă este prima mea casă, nu a doua. Am 41 de ani de când sunt la grădiniţa aceasta. Eu mă simt bine şi sunt încă în putere. Îmi doresc să vin în continuare şi să am grijă de grădiniţă, pentru că îmi sunt dragi copiii şi sunt o bucurie pentru mine. Şi acasă fac treabă. Mulg vaca, pregătesc mâncarea, pentru că am un copil bolnav, şi fac curăţenie“, a mai mărturisit tanti Sofia. Iarna, bătrâna îngrijitoare vine în fiecare dimineaţă la ora cinci ca să facă focul, iar când este ger trece chiar şi seara.

Ea primeşte un salariu de 440 de lei, pentru că are grijă de grădiniţă şi mai are o pensie de 640 de lei pentru că a muncit la CAP. Bătrâna îşi doreşte să îşi serbeze, în luna noiembrie, ziua de naştere la grădiniţă, alături de copii.

„Îi place să muncească şi este de apreciat“

Părinţii copilașilor care vin la grădiniță sunt mulţumiţi de modul în care tanti Sofia îşi face datoria. Elena Treancă o apreciază pe bătrână pentru abnegația ei: „Eu mai am o fetiţă de 11 ani şi tot aici a urmat grădiniţă. Şi atunci, ca şi acum, la grădiniţă este foarte curat. Eu sunt mulţumită de tanti Sofia. În ziua de azi, tineretul nu mai merge la muncă, iar tanti Sofia lucrează şi acum, deşi este în vârstă. Munceşte şi aici, dar şi acasă. Puţini oameni au ce are dumneaei acasă. Îi place să muncească şi este de apreciat. Iarna îmi aduc copilul mai devreme şi găsesc mereu cald“.

19 copilași învață la grădiniță

Marcela Udrea, educatoarea de la Grădiniţa din Leurda, spune că tanti Sofia se achită de toate responsabilitățile pe care le are: „Tanti Sofia a fost prezentă din prima zi. A făcut curăţenie şi totul este pregătit pentru începerea anului şcolar. Sunt mulţumită de activitatea dumneaei şi de modul cum îşi face datoria. În acest an şcolar, la unitatea noastră sunt înscrişi 19 preşcolari, dintre care şase sunt noi“.

Surpriză din partea primarului

Ieri dimineaţă, primarul municipiul Motru, Gigel Jianu, a venit cu un aspirator pe care i l-a oferit bătrânei îngrijitoare, pentru a-i ușura munca și să nu mai dea cu mătura „Mulţumesc! E prima dată când vă văd. Să ştiţi că v-am votat, că sunteţi băiat frumos. Este asteriala spartă la acoperiş. Poate puteţi să o reparaţi“, i-a transmis bătrâna edilului oraşului Motru.