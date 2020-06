Un fost pandur vinde un tricou cu autografe ale jucătorilor de la U Craiova pentru tânăra studentă din Ionești

Un fost pandur sare în ajutorul Valentinei, tânăra din comuna Ionești, studentă la Jurnalism în Craiova, care are o tumoare la picior și este programată la o operație în Italia. Ionuț Tătaru, fost fotbalist la Pandurii Târgu Jiu, oferă un tricou cu autografele jucătorilor de la Universitatea Craiova. A reușit să-l obțină cu ajutorul fostului său coechipier Dan Nistor. Licitația pentru tricou pornește de la suma de 300 lei si se va putea licita până duminică, 21 iunie.

„Ea e Valentina, o frumoasa tânără în vârstă de doar 21 de ani, din Ionesti, județul Gorj, care își dorește mai presus de toate să fie sănătoasă. Valentina a primit în urmă cu ceva timp diagnosticul de tumoră beningnă la picior, pe tibie. În urmă cu un an a fost operată însă, din păcate, tumora a reapărut, făcându-i viața un chin. Valentina a găsit rezolvare la o clinică din Italia, unde trebuie să ajungă la finalul acestei luni pentru o noua operație, unde i se va scoate porțiunea de os bolnavă și înlocuită, operație destul de grea, dar în care își pune mari speranțe. Pentru asta are nevoie de aproximativ 20.000 de euro, bani pe care din păcate nu îi are. Apelez din nou la bunătatea dumneavoastră și va implor să fiți buni cu Valentina și să o ajutați să poată merge pe picioarele ei. E o fată tânăra, frumoasă și cu toată viața înainte. Merită să o trăiască frumos, pentru asta are nevoie de noi“, a transmis Ionuț Tătaru pe pagina sa de