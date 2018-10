Viceprimarul Adrian Tudor despre un candidat din afara PSD la alegerile din anul 2020: „Nu este o variantă optimă domnul David“

Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, unul dintre pretendenții din PSD la alegerile pentru fotoliul de primar din anul 2020, nu este de acord cu vicepreședintele organizației județene, Mihai Prunariu, care a propus ca, în cazul în care niciun social-democrat nu are șanse reale în lupta electorală, PSD să sprijine o persoană cunoscută care nu este afiliată politic.

„Nu este o variantă optimă domnul David. Cred că PSD are o bancă de rezerve și are o rezervă de cadre suficient de bună. Indiferent de cine va fi primar va trebui să se consulte cu domnul Viorel David, așa cum ar trebui să se consulte cu toți oamenii de afaceri din municipoiul Târgu Jiu, pentru că numai în urma urma unui dialog cu aceștia îi poți ajuta să investească și în acest fel să-ți îndeplinești proiectele în calitate de primar“.

„Nutresc speranța că va fi o casă de sondare a opiniei publice recunoscută“

La nivelul PSD Gorj se va face un sondaj de opinie pentru a se constata cine este candidatul cu cele mai mari șanse la alegerile pentru funcția de primar. „Eu nu am cunoștință de faptul că s-a declanșat acest sondaj de opinie. Nici nu am mai vorbit cu colegii din conducerea centrală. Nutresc speranța că va fi o casă de sondare a opiniei publice recunoscută la nivel național, cu un portofoliu de apreciat. Sper că nu o să facem un sondaj de opinie care să lase semne de întrebare, pentru că nu are rost să ne mințim unii pe alții“, a spus Adrian Tudor.

„Putem găsi oameni și în afara partidului“

Vicepreședintele PSD Gorj, Mihai Prunariu, a venit cu soluția ca în cazul în care sondajul care va fi realizat la nivelul partidului nu va indica niciun candidat cu șanse reale în lupta electorală cu actualul primar: „Dacă în partid, deși eu nu cred, nu există niciun pretendent care să-l poată bată în campanie și să câștige primăria împotriva actualului primar, putem găsi oameni și în afara partidului. Un om pe care să ni-l asumăm, care să devină membru al partidului și care să câștige primăria. Nu am discutat această soluție. Este un punct de vedere personal. Târgujienii noștri sunt oameni inteligenți și pragmatici, care au făcut ceva în viață, care au o carieră profesională, nu neapărat doar cea politică și pe care îi recomandă ceva“. Acesta l-a indicat ca exemplu pe Viorel David, directorul firmei Artego.