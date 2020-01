600 de petrecăreți la „Revelionul lăutarilor“

A venit rândul lor să se distreze și să petreacă trecerea într-un nou. Este vorba de cântăreții de muzică populară, care au petrecut vineri noaptea „Revelionul lăutarilor“ într-un restaurant din Târgu Jiu. Muzica a răsunat până în zori, iar la miezul nopții a fost adus un tort imens pentru a sărbători trecerea în anul 2020.

Printre participanții s-au numărat artiști importanți ai muzicii populare, cum ar fi Niculina Stoian, Mariana Ionescu Căpitănescu sau Constantin Măgureanu.

„De Revelion, am muncit pentru că este singura sărbătoare în care muncesc. De Paște, Crăciun, nu muncesc și atunci de Revelion muncesc. Acum îmi iau revanșa. Ne încărcăm bateriile“, a spus Niculina Stoican.

Cântăreții au „rupt“ ringul de dans

Mariana Ionescu Căpitănescu a spus că a răgușit de la chiote și strigături: „Sunt foarte răgușită, dar nu de cântat, de dat chiote, petrecut, de jucat, de voie bună. M-am încălzit, mai am puțin şi dau în fiert. Cred că este singura noapte din an când nu am griji că trebuie să cânt“.

Constantin Măgureanu a spus că a venit la petrecerea de la Târgu Jiu pentru că se simte bine aici: „2019 a fost un an foarte bun. ŞI în acest an am ales să vin aici, la Revelionul Artiştilor de la Târgu Jiu, pentru că aici mă simt foarte, foarte bine“.

Cântăreții au „rupt“ ringul de dans. Muzica a fost diversificată, pentru toate gusturile.

Aproximativ 600 de persoane au participat șa Revelion Lăutarilor. Nu au fost prezenți doar artiști, ci și prieteni ai acestora sau cei care îi admiră.