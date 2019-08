Alexandra Bădoi, duet cu Armin Van Buuren

O artistă din Gor,j pe scena UNTOLD. Alexandra Bădoi a cântat pe scena din Cluj Napoca alături de celebrul Armin Van Buuren. Cei doi au lansat de curând melodia „Cosmos” care a adus ropote de aplauze la cel mai mare Festival de Muzică din România.

Artista Alexandra Bădoi a scris cea mai importantă pagină din cariera ei muzicală. A cântat pe scena Festivalului UNTOLD alături de celebrul Armin Van Buuren! Multumesc, Armin van Buuren! Multumesc, Untold! Multumesc, Romania! Ati scris cea mai frumoasa fila din povestea mea de pana acum! Cu ani in urma nici nu indrazneam sa visez ca as putea avea o colaborare cu Armin si cu atat mai mult sa cant alaturi de el la Untold.Dupa ce alaturi de Dj-ii Snatt si Vix am reusit sa semnam melodia noastra Cold Shower la un sublabel Armada Music si dupa ce datorita lui Dragos si Bogdan m-am indragostit de muzica trance, am inceput sa visez… mi-am imaginat ca poate intr-o buna zi producatorului meu favorit ii va placea una din ideile mele si isi va dori sa colaboram… Imi aduc aminte si acum de prima intalnire pe care am avut-o cu Armin, la mare, in 2012, inainte de show-ul sau. Imagine, dream, believe… gandurile astea le aveam atunci in minte si am continuat sa le pastrez in ciuda tuturor provocarilor sau insucceselor pe care le-am avut. Si fiecare mesaj primit de la voi, cei care imi asculta muzica, fiecare melodie noua, fiecare promovare a pieselor mele in ASOT sau in alte show-uri, mi-au dat curaj sa merg mai departe. Anul trecut, dupa ce a promovat melodia noastra Run Away la Untold, Armin mi-a sugerat sa incerc sa creez ceva in limba romana. Asa ca imediat dupa Untold, avand inca energia faina de la festival, am compus versurile si linia melodica pentru Cosmos. Claudiu Adam a adaugat pianul magic si a facut ca ideea sa sune asa frumos si apoi i-am trimis propunerea lui Armin. Aproape ca nu mai speram sa primesc vreun raspuns, cand, in urma cu o luna, am primit mailul mult asteptat. Cand l-am citit am izbucnit in lacrimi de fericire si totul mi se parea ireal. Visul meu avea sa se indeplineasca! Armin Van Buuren e un artist si un profesionist desavarsit, a produs melodia Cosmos pastrand stilul clasic trance care l-a consacrat; avand alaturi de el o echipa fantastica, toate lucrurile s-au intamplat extrem de repede si de organizat; melodia noastra COSMOS s-a lansat saptamana trecuta: Armin Van Buuren presents Rising Star feat. Alexandra Badoi – COSMOS https://ARMD1496.lnk.to/CosmosYA, iar feedback-ul e extraordinar! , a a transmis gorjeanca pe pagina personală de Facebook.