O masă de aer polar va traversa România săptămâna viitoare, avertizează meteorologii

Meteorologii anunţă că o masă de aer polar va traversa România începând de marţi, când se va răci în jumătatea de Nord a ţării, transmite Mediafax. De miercuri, răcirea se va simţi şi în partea de Sud, iar de joi sunt aşteptate temperaturi negative şi brumă în depresiuni.

„O masă de aer de origine polară va aborda spaţiul georgrafic al ţării noastre, începând de marţi. Totuşi, de luni, vremea se va încălzi în toată ţara. Marţi, vremea se răceşte în jumătatea de Nord a ţării, unde valorile termice diurne se vor situa uşor sub cele normale ale acestei perioade, iar în jumătatea sudică va fi mult mai cald decât în mod obişnuit. Astfel, valorile termice vor fi de la 17 – 18 grade în Maramureş, Nordul Moldovei şi al Transilvaniei, până 32 -33 de grade în sudul Olteniei şi al 12Munteniei. Pe lângă răcirea din jumătatea de Nord, acolo va şi ploua, marţi”, a declarat, duminică, Constanţa Vâlciu, meteorolog de serviciu în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, de miercuri se răceşte şi în jumătatea de Sud, şi se ajunge la temperaturi de 26 de grade, de la 32, iar pe partea de Nord vor fi 16 grade, în scădere de la 18 grade. Miercuri spre joi, cu precădere joi dimineaţa, în depresiunile intramontate vor fi temperaturi sub zero grade şi brumă. „De vineri, vremea intră într-o uşoară ameliorare, cu dimineţi răcoroase, dar zilele vor fi plăcute”, mai spune meteorologul.