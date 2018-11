A murit soția unui fost director al SNLO

„Cu mare tristete si durere va anunt ca ieri dimineata (-5 nov 2018 -) la ora 4 , a incetat din viata in Bucuresti in urma unei boli fulgeratoare MICUTA HUIDU , sotia fostului director si ministru in Ministerul Minelor HUIDU EMIL.

Trupul neansufletit va fi depus la CAPELA Joi (8 nov), iar înmormantarea va avea loc vineri 9 nov 2018 in cimitirul din Tg Jiu . Sincere condoleante familiei“, a anunțat pe Facebook, Nicolae Bercea, fostul director din SNLO.