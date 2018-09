Accident cu o victimă la Drăguțești

ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru genstionarea unei situatii de urgenta generate de un accident rutier produs pe DE 79 -localitatea Dragutesti. La fata locului s au deplasat un echipaj pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg Jiu si un echipaj din cadrul SAJ Gorj care au constat ca in evenimetul rutier a fost implicat un autoturism care a parasit partea carosabila lovind un cap de pod, in urma impactului rezultand o victima care era incarcerata si in stare de constienta. S-a intervenit pentru descarcerarea victimei care in prezent este stabilizata, urmand sa fie transportata la spital.