Accident de munca in Cariera Pinoasa

Un electrician, in varsta de 52 de ani, a suferit arsuri pe maini si fata, in timp ce se pregatea sa puna in functiune o pompa submersibila. S-a produs un scurtcircuit la instalatia electrica. In prezent se afla in evaluare medicala la Spitalul de Urgenta Targu-Jiu. Dosarul accidentului de munca va fi cercetat de catre angajator si depus spre avizare la ITM Gorj.