Beat la volan, un șofer a ajuns cu mașina în șanț

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Lelești, a ajuns cu mașina în șanț. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că acesta se afla sub influența alcoolului.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, bărbatul, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 142 Frătești, din direcția Frătești in direcția Târgu Jiu, a pierdut controlul asupra autovehiculului, intrând cu acesta în șanț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de 0,46mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influenta alcoolului sau altor substanţe“, a spus Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.