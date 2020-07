BREAKING NEWS! Cristinel Rujan a demisionat din funcția de prefect

Cristinel Rujan, prefectul județului Gorj, a anunțat în direct la Radio Impact, în emisiunea ”Gorjul la Raport”, că demisionază din funcție ca urmare a presiunii permanente pusă de controale Corpului de Control.

”Eu în toată acesată perioadă, am încercat să fiu deschis către cetățenii județului Gorj, cu mare responsabilitate, nu am făcut concesii de niciun fel și nu voi face. Dar venirile corpului de control, aceaste descinderi, cu anume iz de presiune mi se pare de netolerat și am luat decizia de a mi pune demisia din funcția de prefect. Am înaintat deja demisia domnului Ludovic Orban” a spus Rujan.

Prefectura Județului Gorj a fost controlată de trei ori de către Corpul de Control al Ministrului Vela.