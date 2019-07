Ce a pățit un cunoscut jurnalist în Târgu Jiu

Răzvan Chiruță, redactor șef la Newsweek, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a relatat o pățanie pe care a trăit-o în municipiul Târgu Jiu. Mașina acestuia a fost lovită în parcare, însă jurnalistul a avut surpriza să constate că persoana vinovată îl aștepta pentru a-și repara greșeala: „Cineva ne-a lovit mașina într-o parcare publică, azi, în Târgu Jiu, în timp ce noi eram în altă parte. După ce am văzut lovitura, șoc. O fată ne aștepta. Să ne dea asigurarea. Am avut un amestec de sentimente: de furie pentru pagubă (nu mare, totuși), dar și de respect pentru cea care nu a fugit de la locul incidentului, cum fac(em) mulți când nu există martori. Era tristă că îi va crește prețul la asigurare, că a stricat și mașina proprie, cu care venise de departe. Dar a stat sa completăm actele și și-a cerut scuze de mai multe ori. Aproape că ne-a trecut supărarea, în fața atâtor scuze. A, am uitat să zic: era italiancă“.

Distribuie pe: Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr

Pinterest