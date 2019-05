Cum răspund reprezentanții Asociației „Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017” acuzațiilor aduse, cu privire la parcările din Municipiul Târgu Jiu

COMUNICAT

Reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri Gorjeni au purtat, în ultima perioadă, mai multe discuții cu decidenți de la nivel central și local, în vederea realizării obiectivului nostru de dezvoltare a județului Gorj, prin creșterea durabilă a economiei locale.

Luând act că optimizarea situației parcărilor din Târgu-Jiu și fluidizarea traficului rutier trenează de foarte mult timp, influențând negativ dezvoltarea orașului ca destinație turistică, i-am propus primarului Marcel Romanescu să identifice soluții urgente, în contextul incapacității evidente a Primăriei Târgu-Jiu de a gestiona atât parcările cu plată existente la momentul actual, cât și traficul rutier.

Una dintre soluțiile legale de deblocare a situației actuale ar putea consta în încheierea de parteneriate cu entități private, care să dezvolte parcările cu plată existente și să folosească fondurile rezultate pentru amenajarea altor parcări noi. Firește că la procedurile de atribuire care ar urma să fie organizate este liberă să participe orice entitate legal constituită și în niciun caz parcările nu vor fi externalizate a priori, către vreo asociație sau un agent economic dinainte stabilite.

Membrii asociației noastre își derulează majoritatea activităților economice în Târgu-Jiu, de aceea nu ne poate fi indiferent actualul status quo, în care toată lumea constată că orașul a devenit necirculabil, dar nimeni nu face nimic concret. Nu în ultimul rând, ne gândim la miile de angajați ai noștri, și la familiile lor, care trăiesc în acest oraș în care libera circulație dintr-un loc în altul și găsirea unui loc de parcare tind să devină deziderate imposibil de realizat.

Am ținut să facem aceste precizări pentru a aduce un plus de transparență activității noastre, ce are un pronunțat caracter proactiv, dar și pentru a clarifica unele speculații nefondate apărute, în ultimele zile, în spațiul public. În context, singurul nostru interes este de atenuare cât mai rapidă a decalajului tot mai evident de dezvoltare a infrastructurii, existent între Târgu-Jiu și reședințele de județ din jur.

Acest comunicat reprezintă poziția oficială a Asociației Oamenilor de Afaceri Gorjeni, care este asumată de toți membrii ei.

Asociația Oamenilor de Afaceri Gorjeni

