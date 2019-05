EXCLUSIV: S-au căsătorit într-un salon de la Terapie Intensivă

Doi târgujieni s-au căsătorit astăzi într-un salon de la Terapie Intensivă din cadrul Secției de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Constantin Anghel, în vârstă de 41 de ani, și Maria Guță, de 51 de ani, din municipiul Târgu Jiu, s-au căsătorit în fața Ofițerului Stării Civile, reprezentat de primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Cununia era programată să se desfășoare la Casa de Căsătorii de la Primăria Târgu Jiu, dar, cu numai câteva zile înainte de eveniment, Maria a suferit un infarct și a ajuns la spital. Cei doi soți trăiesc împreună de 15 ani și au o fetiță în vârstă de 11 ani. „Am avut dureri în piept, dar nu le-am băgat în seamă. Am fost foarte bine tratată aici. Acum mă simt mai bine. Trebuia să ne căsătorim la Primăria ca tot omul. Nu s-a putut și am aflat că se poate desfășura ceremonia și aici. Am dorit să facem acest pas pentru că am tot amânat acest moment din diferite motive. Deși a avut loc în salonul de spital, a fost frumos pentru noi și cu siguranță ne vom aduce aminte mereu de acest moment. “, a povestit Maria.

Primarul Marcel Romanescu a spus că este pentru prima dată când oficiază o căsătorie la Terapie Intensivă: „Este prima dată când oficiez o căsătorie într-un asemenea loc și sper că va și ultima dată, pentru că nu este o situație plăcută, deși dorința și dragostea care-i leagă este de admirat. Dânșii s-au înscris la Oficiul de Stare Civilă pentru a se oficia la Casa Căsătoriilor, dar s-a ajuns în situația de a avea loc la spital pentru că doamna nu se putea deplasa la sediul Primăriei. A fost depusă o solicitare pentru a se oficia căsătoria la spital și am venit aici. Este un lucru îmbucurător că au dorit să meargă mai departe și sunt fericit că am fost prezent la acest eveniment“.