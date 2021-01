Noutăți în procedura de renegociere a contractelor la gaze

După ce milioane de oameni au fost puși pe drumuri pentru a beneficia de facturi mai mici la gaze, oficialii ies cu noi declarații. Ministrul Energiei susține că vor fi făcute schimbări. “Dacă ar fi fost stabilit de la început această schimbare, nu se ajungea ca șase milioane de oameni să fie puși în postura de a schimba furnizorul de pe o zi pe alta. Furnizorii ar trebui să se ducă la oameni și să ofere cele mai bune prețuri. E vorba despre percepția de la început. Vor fi făcute mai multe schimbări. Am avut o vizită la Consiliul Concurenței și am căzut la un acord, cetățeanul trebuie să beneficeze de cea mai bună ofertă pe care furnizorul o are pe piață. Avem prețul concurențial cel mai bun la furnizorul cu care am contract și în cele 6 luni de zile furnizorul are obligația să mă informeze de cea mai bună ofertă iar eu, ca cetățean, pot rămâne sau poate schimba furnizorul”, a transmis Ministrul Energiei, Virgil Popescu.