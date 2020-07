O femeie intră în cursa pentru Primăria Târgu Jiu. Pro România o susține!

Mișcări de ultim moment pe scena candidaților pentru Primăria Târgu Jiu. Liderul organizației municipale s-a retras în favoarea unui alt membru. Gabriel Coica a fost schimbat cu Luminița Popescu, fostul rector al Universității Constantin Brâncuși.

Luminița Popescu este gata să renunțe la funcția academică pentru a fi primar al Municipiului Târgu Jiu. Pro România va merge pe mâna ei la viitoarele alegeri locale, rocada cu Gabriel Coica fiind pe ultima sută de metri. „Îmi găsesc greu cuvintele pentru că ar trebui să fac o prezentare de candidat, adică a mea, dar aș vrea să nu scap acest moment importat din politica românească. Acest moment este generat de faptul că un candidat mai tânăr s-a autoevaluat, în raport cu mine, și a zis sunt pregătit să renunț pentru o soluție mai bună. Nu cred că vreun partid are oameni care să pună mai presus de interesul personal pe cel al orașului. Asta arată faptul că există șanse de reformare a clasei politice. Gabi Coica este un prim semnal de reformare. Am ajuns în postura de candidat nu pentru că s-au tras niște sfori sau pentru combinații și blaturi. Nu am făcut politică, nu mă voi transforma peste noapte în politician, am un alt profil. Nu negociez legea, nu voi negocia viitorul orașului pentru nimeni. Nu mă interesează cine va face lucrări sau va presta servicii pentru Târgu Jiu, atâta vreme cât atribuirea contractelor va fi corectă. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să ai o viziune și să proiectezi un ideal al acestui oraș Poate va fi greu, poate nu vor realiza nimic în primul an, dar, cu siguranță, după anul trei de mandat al meu veți vedea ceva. Școala m-a învățat să fac un proiect pe termen mediu și lung iar, din aceste proiecte pe termen lung să le descompun pe cele pe termen scurt. Sunt cea mai bună variantă de candidat am expertiză, putere de muncă, experiență în funcții manageriale. Nu am făcut politică și cred că primarul nu trebuie să fie neapărat un om politic ci un om capabil, gospodar, implicat, un om cu o echipă competentă și viziune pe direcții de dezvoltare a orașului, un om care să vină cu soluții la probleme”.

Echipă nouă

Candidatul Pro România susține că are alături de ea, în această luptă electorală, și oameni neangrenați politic. Aceștia se vor regăsi pe lista de consilieri locali. „Voi avea alături de mine oameni competenți și lista pentru CL va fi făcută ,aproape, din oameni noi. Exemplific pe doamna doctor pediatru Daniela Ciocăzeanu și un om din industria noastră Ioan Lupulescu, consilier personal al domnului Viorel David. Și domnul Cioca va fi pe lista de consilieri”, a mai transmis candidatul Pro România la Primăria Târgu Jiu.