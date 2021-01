Patru persoane rănite în urma unui accident produs în Târgu Jiu

Un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ana Ipătescu, din municipiul Târgu Jiu, din direcția strada 9 Mai către strada Unirii, a intrat in coliziune cu un autoturism condus din direcția opusă de către un bărbat, de 61 de ani, din municipiul Târgu Jiu.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătorilor auto, a unui bărbat, de 48 de ani, din municipiul Târgu Jiu şi a unei femei, de 58 de ani, din municipiul Târgu Jiu, pasageri în cele două autovehicule.

„Cu ocazia testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ în cazul conducătorului auto de 61 de ani, iar în cazul conducătorului auto de 47 de ani, a rezultat o concentratie de 1, 04 mg/ l alcool pur in aerul expirat, acesta figurând in bazele de date cu permisul de conducere anulat.

În cauza s a intocmit dosar penal sub aspecul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflata sub influenta alcoolului si care are permisul de conducere anulat“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.