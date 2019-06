Trei bărbați au murit într-un accident la Novaci

Trei persoane și-au pierdut viața într-un accident care a avut loc, în această dimineață, în Novaci. Mașina a căzut de pe un pod de la o înălțime de cinci metri.

„La data de 2 Iunie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112, despre faptul că pe strada Valea Gilortului, din orașul Novaci, ar fi avut loc un accident de circulație soldat cu victime.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, formată din polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj și Poliției Orașului Novaci, care a efectuat cercetarea locului faptei.

Totodată, la fața locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Gorj pentru scoaterea persoanelor din autoturism precum și mai multe ambulanțe pentru acordarea de îngrijiri medicale victimelor.

Cu această ocazie s-a stabilit că un bărbat de 47 de ani, din comuna Ionești, judet Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe strada Valea Gilortului, din orașul Novaci, la trecerea pe un pod peste râul Gilort a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a plonjat în albia râului Gilort, căzând de pe pod de la o înălțime de aproximativ 5 metri, autoturismul aterizând pe plafon.

În urma impactului, persoanele aflate în autoturism au rămas încarcerate, după scoaterea acestora stabilindu-se că doi bărbați, de 39 respectiv 51 de ani, din Stoiesti respectiv Ionesti, județul Vâlcea, precum și conducătorul autoturismului sunt decedați.

Totodată, din autoturism a mai fost scoasă o persoană inconștientă, care, după ce a fost stabilizată, a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările continua pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt.

In cauza, polițiștii au întocmit dosar penal, in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșitii infracțiunilor de vătămare corporală din culpa si ucidere din culpa“, a transmis Poliția Gorj.