Un nou protest în Târgu Jiu. „Ieșiți din case!”

Un nou protest va fi organizat în Târgu Jiu. Acțiunea are, din nou, în vizor activitatea operatorului de salubrizare din oraș. „Săptămâna viitoare vom organiza un nou protest la primăria Targu-Jiu și la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj! Nu înțeleg de ce nimeni nu vorbește de faptul că la ora actuală Polaris Mediu încalcă legislația de mediu, fapt confirmat de institutiile statului roman cu atribuții de control în sectorul de activitate!

Locuitorii din Slobozia când au dat semnături pentru construirea unui depozit de deșeuri nu au semnat și pentru încălcarea legislației de mediu!

Nu avem nimic cu faptul că există un depozit ecologic la Targu-Jiu! Avem probleme în momentul în care se încalcă legislația iar depozitul este unul neconform! În plus, nu dorim gunoaiele altora în județul nostru!

Ar trebui sa se cunoască și faptul că acel contract încheiat in 2006 între Primăria Targu-Jiu și Polaris Mediu poate fi denunțat unilateral de concedent, in speță, primăria Targu-Jiu, fiind unul dintre articolele stipulate în contract! Chiar în încheiere!

De asemenea, Polaris Holding este acționar cu 99% din acțiuni la Polaris Mediu!

Dacă ei nu vor, noi îi putem face să remedieze problemele!

Ieșiți din case! Sănătatea noastră și a copiilor este prioritară!”, au transmis organizatorii.