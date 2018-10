Vezi ce spune femeia care i-a făcut pedichiura directorului Rotaru

„Practic, nu m-a obligat. Eu am lucrat acum vreo 14 ani în aşa ceva, de 12 ani lucrez în Patrimoniu şi a auzit că mă pricep. Văd că spune că i-am pus o faşă, dar nu e adevărat! Îi faceam o pedichiură. M-a rugat şi în final nu am avut ce să fac. I-am făcut. A fost singura dată. Aflase că mă pricep, de unde nu ştiu…Eu, care am şi nişte probleme de sănătate, o dată am fost luată cu salvarea de la serviciu, ne tot stresează, înjurături. Eu, oricum, am un Dumnezeu deasupra capului, o familie, doi copii şi eu nu am să mint niciodată. Acum, dacă o să fiu dată afară, o să fiu umilită, asta mi-a fost soarta, până aici s-a mers. Poza este de la început, când a venit dânsul, acum doi ani”, a mai precizat, pentru MEDIAFAX, femeia din Târgu-Jiu.