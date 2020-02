A trecut moțiunea! Guvernul PNL trimis acasă

PSD a reușit să dea jos Guvernul Orban. Cu 261 de voturi social-democrații vor merge acum cu noi propuneri către președintele țării Klaus Iohannis.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD a trecut. UDMR și Pro România au făcut front comun cu social-democrații reușind astfel să-i dea jos pe liberali. “Este un pas foarte mare pentru democraţie, economie şi mai ales pentru sănătatea românilor. Nu am reuşit eu atât de mult cât a reuşit domnul Orban să-i mobilizeze. Este o criză provocată de dl Orban de la PNL, aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de către preşedintele României, o să am o discuţie şi cu domnul Victor Ponta să avem propunere comună pentru Cotroceni, nu aveam această problemă de a crea o majoritate, nu noi am creat această criză”, a declarat preşedintele Camerei, liderul PSD Marcel Ciolacu.

Stabilitate politică

Și în teritoriu victoria este văzută ca un pas înainte. “Moțiunea PSD împotriva Guvernului Orban a fost votata de cei mai mulți dintre colegii mei parlamentari, 261, aceștia conștientizând faptul că, dacă nu ar fi fost opriți la timp, liberalii lui Iohannis ar fi aruncat definitiv țara în haos. Sperăm într-o decizie înțeleaptă a președintelui Iohannis, încât România să nu fie cuprinsă de o criză politică, iar românii să nu aibă de suferit. Țara noastră are nevoie de stabilitate economică și politică, are nevoie de un nou guvern format din oameni competenți, care să apere interesele românilor”, a declarat senatorul PSD Florin Cârciumaru.