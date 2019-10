Angajații Primăriei Târgu Jiu, folosiți în luptele politice dintre șefi

Angajații Primăriei Târgu Jiu prinși între luptele politice dintre primar și viceprimar. Cei doi aleși își măsoară mușchii pe spatele subordonaților. Unul acuză concursuri de formă, altul angajați slab pregătiți pe care i-ar vrea înlocuiți.

Șefii din primăria Târgu Jiu au ajuns să se certe până și pe angajații din Primăria Târgu Jiu. Viceprimarul Adrian Tudor i-a solicitat primarului să facă publică lista angajărilor din ultimi doi ani. „Am cerut o informație simplă câți angajați are Primărie Municipiului Târgu Jiu și primarul a spus că nu vrea să ne spună, ori lucru acesta nu e normal pentru că în campanie electorală a promis transparență în actul de decizie. Angajații de la Resurse Umane, tind să cred, că nu au fost lăsați să ofere informațiile consilierilor locali. A făcut angajări în ultima vreme și nu vor să se afle câte s-au făcut! Nu mă interesează că are obligații, că-și angajează oameni de la Rugi, că sunt oameni care au muncit în campanie, treaba lui, dar, vreau să știu câți oameni au venit la Primărie în ultimii doi ani pentru că se plânge că nu sunt bani de salarii, de vouchere. Organizează concurs, de exemplu, la Direcția de Urbanism, nu mă interesează că a ajuns acolo consiliera domniei sale, foarte bine, dar a doua zi a fost transferat la Control Intern. Păi domne sunt două lucruri diferite. Tu ai testat capacitățile acestui om pentru un post, cum poți să o duci la altceva? Oamenii angajați nu lucrează pe postul pentru care sunt angajați! De ce nu angajează direct unde are nevoie fără să mai facă astfel de jonglerii care nu ajută cu nimic cetățeanul?”, susține viceprimarul.

Mișcări „necesare„

Primarul recunoaște că a făcut transferuri însă susține că situația a impus-o. Romanescu afirmă că angajații Primăriei Târgu Jiu nu ar fi persoane pregătite care să corespundă exigențelor impuse. “Am scos la concurs posturile respective, ulterior au mai apărut disponibilizări pe alte direcții și am încercat să acopăr imediat aceste goluri. Pe lege primarul, în funcție de necesități, poate să facă transferuri, și, întotdeauna voi face în așa fel încât serviciile importante să nu fie descoperite. Voi face lucrurile acestea de fiecare dată pentru că am în cadrul Primăriei angajați care nu corespund exigențelor mele. Trebuie să recunosc că poate unii nu au mai deschis o carte de când s-au angajat aici și ar trebui la un moment dat reîmprospătarea cunoștiințelor. Nu vreau să acuz pe nimeni”.