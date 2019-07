Bobaru radiat din PNL. „Colegii mei nu au avut altceva de făcut decât să ridice mâna la excluderea mea”

Primarul din Bumbești Jiu a fost exclus din PNL. Alături de Constantin Bobarul din rândul liberalilor mai pleacă alți doi consilieri locale care, spre deosebire de edil, își vor pierde mandatele.

PNL Gorj a trecut la măsuri extreme. Înainte de alegerile prezidențiale liberalii scapă de trădători. Primele plecări au vizat un primar dar și alți doi consilieri locali. Constantin Bobaru este acum liber să candideze din partea cui vrea după ce conducerea PNL l-a radiat de drept din partid. Liderul organizației județene susțin că s-au avut în vedere mai multe aspecte înainte ca BPJ-ul să dispună această măsură extremă.

A defilat cu PSD

„În campania electorală au fost o serie de manifestări care au adus daune PNL-ului. Am luat măsura radierii de drept din partid a domnilor consilieri Viorel Nicolcioiu de la Padeș și Nicușor Golea de la Văgiulești dar și a primarului Constantin Bobaru din Bumbești Jiu. Domnul primar, în timpul campaniei electorale, a fost prezent la o conferință de presă a PSD-ului mulțumindu-le liderilor PSD pentru nimic. Nu mai spun faptul că aceea imagine a făcut înconjurul țării contribuind la imaginea cum că PSD și PNL e aceiași mizerie. De asemenea, domnul Bobaru a făcut o vizită în Uzina Mecanică Sadu împreună cu Bădălău și pe lângă faptul că a fost total nepotrivit gestul, a avut un tupeu teribil sa spun că acolo trebuia să fiu și eu”, a declarat Dan Vîlceanu, liderul PNL Gorj.

Nu regretă nimic

Edilul în cauză susține că măsura luată nu-l uimește. Bobaru se aștepta la acest deznodământ. „Mă așteptam, era o chestie doar de timp. Nu sunt fericit dar nici nu pot să bocesc. Am slujit acest partid dar viața merge înainte. Există viață politică și fără PNL. Sunt convins că, colegii mei nu au avut altceva de făcut decât să ridice mâna la excluderea mea. Acum regretele sunt tardive. Nu m-am dus la ședința de analiză la care am fost chemat pentru că am avut o treabă privată și cred că oricum lucrurile au fost spuse. Eu am fost un om disciplinat în partid dar nu obedient. Nu are Vîlceanu nicio calitate să-l cheme pe Bobaru la ordin. Numele meu în Bumbești Jiu se leagă de multe lucruri, poate îmi arată și mie domnul Vîlceanu și cei care stau cocoțați în scaunele lor care sunt realizările lor”, a declarat edilul.