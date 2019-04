Bobaru trece la PSD? „Voi fi alături de cei care sunt alături de mine în rezolvarea problemelor comunității mele„

Liberalul Constantin Bobaru face pasul spre PSD. Edilul din opoziție susține că legislația nu-i permite încă să intre în rândurile celor „roșii” așa că mai așteaptă un an înainte de a deveni social-democrat. “Sunt liber să gândesc și să mă duc acolo unde interesul comunității mele îmi dictează”, a afirmat edilul.

Primarul din Bumbești Jiu a participat, ieri, la conferința social-democraților gorjeni. Constantin Bobaru a recunoscut că a primit mai mult sprijin din partea pesediștilor decât din a propriei echipe așa că a onorat invitația lansată de președintele PSD Mihai Weber. Edilul admite că dacă ar putea ar trece la PSD. „Este prematur să discutăm ce va fi peste un an. Celor care sunt alături de mine în rezolvarea problemelor comunității mele le transmit că și eu voi fi alături de ei pe parcursul demersurilor politice. Mai am un an și patru luni de mandat și îmi voi duce sarcina la bun sfârșit. Eu sunt la al patrulea ciclu electoral sub sigla acestui partid, PNL, și cred că mi-am făcut cu devotament treaba acolo. Nu știu ce va fi în viitor. Nu am discutat pe tema unei candidaturi și o vom face cu cel mult două luni înainte de campania electorală pentru că legislația este restrictivă și un primar nu poate să facă acest demers în timpul mandatului ci decât după terminarea lui. Sunt aici pentru a aduce opiniei publice la cunoștință discuții pe care le-am avut cu miniștrii care au ajuns la Gorj”, a declarat Constantin Bobaru.

Tot supărat pe Vîlceanu

Primarul susține că a acceptat invitația social-democraților de a vorbi despre proiectele și planurile de viitor deoarece la PNL nu a avut ocazia. Bobaru susține că în partidul din care vine conferințele se țin doar de către liderul județean fără ca edilii să aibă ocazia de promovare. „Eu am fost consecvent unei idei, din 2004 de când fac politică am fost membru unui singur partid dar asta nu înseamnă că partidul este tăticul meu. Eu sunt liber să gândesc și să mă duc acolo unde interesul comunității mele îmi dictează. Aici am venit în calitate de invitat. Știți foarte bine că am fost un pic supărat de-a lungul timpului pentru că în relațiile cu comunitatea trebuie să vină să vorbească primarii, dar, ca să particip în conferințele de presă trebuie să mă cheme. Cum să nu mă duc la PNL? Doamne ferește! dar să mă cheme! Partidele politice sunt făcute din oameni. Nu partidele politice fac oameni ci oamenii fac partidele politice”, a mai declarat edilul care a făcut un prim pas spre PSD.

Absent de la mitingul PNL de la Craiova

Bobaru nu a participat nici la mitingul de susținere al candidaților PNL pentru alegerile europarlamentare. Edilul și-a motivat absența declarând că: „am avut alte chestiuni mai importante în chestiunea privată și i-am comunicat domnului președinte și asta a fost situația”.