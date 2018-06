Cristian Toader Pasti, linșat de șefii PSD pentru „o poziție pe care o au milioane de români” ?

Declarația pesedistului Cristian Toader Pasti, care a spus zilele trecute că Liviu Dragnea trebuie să își dea demisia, a pus pe jar întreaga organizație a PSD Gorj. Mai mulți colegi de partid cer ca Pasti să fie aspru sancționat, pe motiv că afectează imaginea partidului. Decizia va fi luată în viitoarea ședință a Biroului Permanent Municipal, însă Pasti le transmite deja colegilor că nu are de gând să își schimbe opinia.

PSD Gorj stă din nou pe un butoi cu pulbere din cauza lui Pasti. După ce i-a criticat pe Weber și Cârciumaru că nu sunt în stare să obțină posturile de secretar de stat promise și s-a arătat deranjat de criteriile de vârstă cerute de cei doi în privința candidatului la Primăria Târgu Jiu, pesedistul a recidivat cerând demisia lui Liviu Dragnea. Președintele PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, spune că derapajul lui Pasti va fi analizat în cadrul ședinței de Birou Permanent Municipal.

„O problemă de imagine”

„A fost o declarație personală a domnului Pasti, nefericită din punctul meu de vedere. În primul BPM vom purta o discuție pe această temă. Nu aș vrea ca organizația municipală să aibă de suferit, cu atât mai mult cu cât organizația județeană, prin comunicatul pe care l-a dat presei, și-a exprimat întreaga susținere pentru domul Liviu Dragnea. Nu pot să mă pronunț cu privire la sancțiuni înainte de discuția pe care o vom avea în BPM, pentru că BPM-ul va fi cel care va decide în ceea ce privește eventuale declarații care ar putea să aducă o problemă de imagine organizației municipale a PSD. Am discutat și cu domnul președinte Florin Cârciumaru și am stabilit ca în cadrul BPM să purtăm o discuție vizavi de atitudinea pe care a avut-o domnul Pasti”.

Și vicepreședintele organizației municipale, Adrian Tudor, așteaptă ca lucrurile să fie tranșate într-o ședință internă. „Nu pot să mă pronunț, pentru că nu știu declarația domnului Pasti. Deja am auzit două puncte de vedere diferite privind declarația respectivă. Ați văzut ce decizie a luat organizația la nivel central”.

„Se poate întâmpla și să fiu exclus”

Cristian Toader Pasti le transmite colegilor că nu are de gând să își schimbe opinia în privința președintelui Liviu Dragnea. „Nu cred că am făcut un rău nimănui având o poziție pe care o au milioane de români, nu o am doar eu. Mă supun deciziei luate de Biroul Municipal și nu fac nicio contestație. Se poate întâmpla orice: să mi se atragă atenția asupra declarațiilor pe care le fac, se poate întâmpla să primesc un avertisment și se poate întâmpla și să fiu exclus. În momentul în care ești un om vertical și vrei ca lucrurile să meargă bine în țara ta, îți asumi și lucrurile astea. Sunt pregătit pentru orice variantă”. Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a catalogat și el ieșirea lui Pasti drept „nefericită și nepotrivită”.