Ion Popescu: „Lista candidaților pentru președinția ALDE Gorj este deschisă”

Primarul ALDE al comunei Drăguțești spune că asigurarea interimatului la șefia organizației județene de către Norica Nicolai va aduce liniște în partid. Ion Popescu este convins că ALDE va ieși întărit după organizarea alegerilor și crede că Dian Popescu se va regăsi pe lista candidaților pentru funcția de președinte.

Aldiștii gorjeni o așteaptă pe Norica Nicolai la o ședință care să facă lumină în interiorul organizației județene. Ion Popescu, primarul de la Drăguțești, crede că partidul ar putea atrage astfel și nume noi în rândul membrilor. „Nu cred că este o schimbare prin înlocuirea domnului președinte Dian Popescu, ci cred că este liniște. O să vină doamna Norica Nicolai săptămâna viitoare și o să vedem. Este liniște în partid, nu a plecat nimeni, ba chiar am înțeles că o să mai vină câțiva oameni de la alte partide. Nu cred că trebuie să plece nici domnul Lădaru. Nu e nimic benefic în a pleca un om. Trebuie să existe înțelegere. Nimeni nu îi cere lui demisia. Un conducător de partid are menirea să atragă oameni, nu să îi respingă”, a declarat vicepreședintele ALDE Gorj, Ion Popescu.

„Nu mă gândesc la funcții politice”

Deși este unul dintre puținii aldiști vocali, Popescu le transmite colegilor că nu are de gând să candideze pentru șefia partidului, în schimb se așteaptă la o candidatură a fostului președinte, Dian Popescu. „Eu nu am de gând să candidez. Sunt doar primar și vreau să ajut comunitatea cât pot de mult, nu mă gândesc la funcții politice. Nu m-ar ajuta, m-ar ține pe loc. Trebuie să fie un conducător bun, care își dorește să facă ceva pentru oameni. Eu cred că Dian Popescu va candida. E deschisă lista candidaților. Nu cred că ar putea să facă mare lucru conducătorul unui partid de la județ sau de altundeva, noi toți trebuie să ne îndreptăm atenția mai mult spre cetățeni și mai puțin înspre noi”, mai spune primarul din Drăguțești, care are și un sfat pentru aleșii locali din Târgu Jiu. „Noi avem liniște în Consiliul Local Drăguțești, avem majoritate de voturi, nu trebuie să ne mutăm în tribune și să strigăm unii la alții”.